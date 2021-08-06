В сети появились сервисы, которые организуют блокировку аккаунтов «по заказ». Об этом рассказал ресурс The Verge.
Схема довольно хитрая и очень хорошо отлажена. Она состоит в том, чтобы создать фейк-копию «неугодного» аккаунта, после чего заблокировать оригинальную учетную запись.
Злоумышленники создали целые «столы заказов», где они продают свои услуги за деньги. Одна из таких «контор» — самая известная — берет за свои услуги $60. Это стоимость блокировки одного аккаунта. Есть и другие — они просят от €5 до €30 за один бан. Часто стоимость зависит от количества подписчиков на учетной записи жертвы.
Происходит это так. Злоумышленники получают заказ на блок аккаунта какого-то человека, который не нравится заказчику. После получения средств команда начинает качественное воссоздание аккаунта жертвы — всё в мельчайших деталях, от ника до фотографий, от подписей до статусов. В результате получается полная копия «учётки». После этого мошенники кидают жалобу на оригинальный аккаунт и обвиняют его в плагиате и воровстве личности и контента. Чаще всего схема срабатывает, и вот ничего не подозревающий пользователь получает бан, «выбраться» из которого очень сложно в силу политики Instagram и особенностей работы службы поддержки.
Используются и другие методы — например, на аккаунт подается жалоба за пропаганду суицида или членовредительства. Но в любом случае «скамеры» проворачивают свои схемы через систему жалоб на других пользователей.
Злоумышленники утверждают, что проще всего инициировать блокировку аккаунтов с 5000 подписчиками или менее. Однако иногда они берутся и за «учётки» с аудиторией до 99000 — многое зависит от конкретной ситуации и контента.
Анономный пользователь с ником War, который предлагает блокировку пользователей Instagram, сказал, что он не знает, зачем людям его услуги. «Очевидно, есть люди, которые могут разбрасываться деньгами» — сказал он.
Ранее мы рассказали об инсталляторе Windows 11, который содержит опасный вирус — будьте осторожны, если хотите попробовать новую ОС.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: