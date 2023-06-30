Нейросеть позволяет обматерить любого так, что он даже не заметит

Александр

Энтузиасты обучили нейросеть понимать матерные высказывания и преобразовывать их в культурные обращения к тому, кого хочется обматерить. Нейросеть переделывает несколько коротких, но ёмких фраз в пространный и уважительный текст делового письма.

Сайт Angry email translator предлагает ввести в одно из полей то, что у вас на уме, и преобразовывает все обзывательства и ругань в приятный для собеседника текст. Смысл меняется не сильно, но форма изложения мыслей совершенно другая, что очевидным образом уменьшает вероятность ответной агрессии и увеличивает шансы на то, что человек прислушается к советам.



На сайте приведено несколько примеров таких писем. Можно использовать собственные выражения, причём переводчик понимает даже русскоязычный мат, хотя и переводит его на английский язык. Чтобы получить деловое письмо, переведённое с английского на русский, придётся воспользоваться ещё каким-нибудь сервисом (например, Google Translate).

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