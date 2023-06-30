Нейросеть позволяет обматерить любого так, что он даже не заметит

Энтузиасты обучили нейросеть понимать матерные высказывания и преобразовывать их в культурные обращения к тому, кого хочется обматерить. Нейросеть переделывает несколько коротких, но ёмких фраз в пространный и уважительный текст делового письма.

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