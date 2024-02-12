Появился список китайских автомобилей, которые нельзя покупать ни в коем случае



Фото: Chery



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



В сети появилась информация о конкретных моделях авто из Китая, покупка которых чревата проблемами для владельца. Подробности собрали в «Российской газете».Автоэксперт, опрошенный изданием, сообщил, что современные китайские автомобили не уступают европейским и китайским по надежности. Однако с более старыми моделями всё обстоит гораздо хуже — некоторые из них вовсе не стоит рассматривать к покупке.Оказывается, 70% «китайцев», которые поставлялись в РФ в 2015 году, не имели оцинкованного кузова, а значит быстро ржавели. Например, Chery Amulet и Chery Tiggo первого поколения сейчас почти нереально найти в достойном покупки состоянии.Среди других нежелательных к приобретению китайских авто оказались Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2; помимо сомнительного качества кузова для них также довольно сложно найти запчасти. Также источник сообщает, что у владельцев Zotye T600 есть серьезные претензии к качеству сборки — спустя время наблюдаются кривые зазоры, некачественный сход-развал и рассыпающиеся уплотнители.