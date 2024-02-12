Появился список китайских автомобилей, которые нельзя покупать ни в коем случае

Олег

Chery
Фото: Chery


В сети появилась информация о конкретных моделях авто из Китая, покупка которых чревата проблемами для владельца. Подробности собрали в «Российской газете».

Автоэксперт, опрошенный изданием, сообщил, что современные китайские автомобили не уступают европейским и китайским по надежности. Однако с более старыми моделями всё обстоит гораздо хуже — некоторые из них вовсе не стоит рассматривать к покупке.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Оказывается, 70% «китайцев», которые поставлялись в РФ в 2015 году, не имели оцинкованного кузова, а значит быстро ржавели. Например, Chery Amulet и Chery Tiggo первого поколения сейчас почти нереально найти в достойном покупки состоянии.

Среди других нежелательных к приобретению китайских авто оказались Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2; помимо сомнительного качества кузова для них также довольно сложно найти запчасти. Также источник сообщает, что у владельцев Zotye T600 есть серьезные претензии к качеству сборки — спустя время наблюдаются кривые зазоры, некачественный сход-развал и рассыпающиеся уплотнители. 

11
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
RG.ru
Cсылки по теме:
Электро-Toyota без водителя уехала в океан с обрыва из-за глупейшей ошибки бренда
Автосервисы раскрыли обратную сторону покупки китайской машины. Недостаток существенный
Hyundai готовит супердешевый электрический мини-кроссовер Casper. Просто лапочка!

Рекомендации

Рекомендации

Подростки плюются от Android и массово переходят на iPhone. Что им не так?
Apple придумала идеальный способ лишить нас самой желанной функции iPhone и iOS
Платить айфоном в магазинах России стало еще проще
Android 14 лишился полезнейшей опции. Подумайте, стоит ли обновляться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2684
tellurian
Я бы любые китайские машины не купил бы на вторичке. Если покупать, только новые.
час назад в 21:35
#