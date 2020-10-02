Облачный игровой сервис GeForce Now предложил способ вернуть пользователям iOS доступ к играм Epic Games, среди которых Fortnite. Они будут доступны через браузер, в том числе и через российского партнера GFN.ru. Напомним, ранее Apple и Google удалили игру из своих магазинов из введения технологии прямых платежей, позволяющей обходить комиссии.
GFN.ru запустил возможность использования сервиса через браузер. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. Ранее для этого требовалось установить клиент. Сообщается, что через браузер пользователям сервиса будут доступны все игры, которые присутствуют на платформе, а их сейчас более 600. Аналогичная возможность доступна и в американском GeForce Now, но она ранее не афишировалась.
Таким образом получается, что новая функция позволит пользователям мобильных устройств не зависеть от магазинов приложений. Её можно будет использовать для запуска игр Epic Games на iOS и Android.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что мобильный браузер не гарантирует высокое качество графики и, скорее всего, эта возможность заинтересует владельцев компьютеров и ноутбуков. Тем не менее она открывает лазейку для использования игр, заблокированных владельцами платформ или в обход комиссий. Стоит отметить, что по такой же схеме будет работать недавно анонсированный облачный сервис Luna от Amazon.
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Но ещё не понимаю, почему они до сих пор не додумались выпустить в свободный доступ игру в виде IPA файла, который же можно будет массой вариантов установить))
А на некоторые девайсы их и вовсе не установить.