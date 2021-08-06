Глава WhatsApp Уилл Кэткарт высказался в своем Twitter-аккаунте относительно недавней информации о рекламе в чатах. Он успокоил пользователей.
Согласно словам Кэткарта, мессенджер не собирается встраивать персонализированную рекламу в чаты. Гомоморфное шифрование также не рассматривается руководством для внедрения. Если доверять этому сообщению, WhatsApp не будет анализировать зашифрованные сообщения в чатах пользователей, чтобы показывать им рекламу, которая соответствует теме их диалога.
We're not pursuing homomorphic encryption for @WhatsApp. I've been asked this before (link below). We should be skeptical of technical claims that apps like ours could see messages in "good" cases only. That's just not how technology works. https://t.co/Y55p25QmR8 https://t.co/mZgNYyorkm— Will Cathcart (@wcathcart) August 3, 2021
Среди прочего, Уилл заявил: «Мы должны скептически относиться к предположениям, что приложение может видеть нашу переписку только в «хороших» случаях — технологии так не работают».
Это звучит довольно странно на фоне официального заявления Facebook о вложении средств в ИИ и наборе специалистов. Согласно этой информации, компания собирается внедрить гомоморфное шифрование в WhatsApp, а также развивать нейросети, способные быстро анализировать переписку, не расшифровывая её. Гомоморфное шифрование — не теория, оно уже существует и даже применялось ранее.
Помимо этого, в СМИ появлялись сообщения, что IBM, Microsoft и Google тоже работают над этой технологией и изучают возможность внедрения её в свои продукты.
Возможно, руководство WhatsApp и Facebook просто не общаются? Как объяснить такое расхождение утверждений от директоров двух тесно связанных компаний? Напишите свои мысли в комментариях!
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