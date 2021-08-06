WhatsApp


Глава WhatsApp Уилл Кэткарт высказался в своем Twitter-аккаунте относительно недавней информации о рекламе в чатах. Он успокоил пользователей.

Согласно словам Кэткарта, мессенджер не собирается встраивать персонализированную рекламу в чаты. Гомоморфное шифрование также не рассматривается руководством для внедрения. Если доверять этому сообщению, WhatsApp не будет анализировать зашифрованные сообщения в чатах пользователей, чтобы показывать им рекламу, которая соответствует теме их диалога.




Среди прочего, Уилл заявил: «Мы должны скептически относиться к предположениям, что приложение может видеть нашу переписку только в «хороших» случаях — технологии так не работают».

Это звучит довольно странно на фоне официального заявления Facebook о вложении средств в ИИ и наборе специалистов. Согласно этой информации, компания собирается внедрить гомоморфное шифрование в WhatsApp, а также развивать нейросети, способные быстро анализировать переписку, не расшифровывая её. Гомоморфное шифрование — не теория, оно уже существует и даже применялось ранее.

Помимо этого, в СМИ появлялись сообщения, что IBM, Microsoft и Google тоже работают над этой технологией и изучают возможность внедрения её в свои продукты.

Возможно, руководство WhatsApp и Facebook просто не общаются? Как объяснить такое расхождение утверждений от директоров двух тесно связанных компаний? Напишите свои мысли в комментариях! 



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Источник:

Will Cathcart Will Cathcart

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