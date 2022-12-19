Пожаловаться властям на своего начальника теперь можно в удобном приложении

Роструд представил новое приложение для обращений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно источнику, новое мобильное приложение «Онлайнинспекция.рф» позволяет подать обращение или жалобу в Роструд. В нём же можно удобно отслеживать процесс рассмотрения, а также получить онлайн-консультацию. Для пользователей сервиса предусмотрен единый аккаунт: то есть, не имеет значения, где вы отправляли обращение — на сайте или в приложении. Отслеживать их можно централизованно в личном кабинете.
Помимо этого, в мобильном приложении «Онлайнинспекция.рф» доступен сервис «Дежурный инспектор». Там пользователь может прочесть ответы на часто задаваемые вопросы, а также задать собственный вопрос — ответ поступит в течение 1-3 дней. Приложение доступно для iOS и Android.