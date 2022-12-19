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Пожаловаться властям на своего начальника теперь можно в удобном приложении

Олег

Роструд


Роструд представил новое приложение для обращений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно источнику, новое мобильное приложение «Онлайнинспекция.рф» позволяет подать обращение или жалобу в Роструд. В нём же можно удобно отслеживать процесс рассмотрения, а также получить онлайн-консультацию. Для пользователей сервиса предусмотрен единый аккаунт: то есть, не имеет значения, где вы отправляли обращение — на сайте или в приложении. Отслеживать их можно централизованно в личном кабинете. 

Роструд

Помимо этого, в мобильном приложении «Онлайнинспекция.рф» доступен сервис «Дежурный инспектор». Там пользователь может прочесть ответы на часто задаваемые вопросы, а также задать собственный вопрос — ответ поступит в течение 1-3 дней. Приложение доступно для iOS и Android

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Источник:
Онлайнинспекция.рф
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Комментарии

+240
Alex82
Так и написали бы : стучать теперь можно в удобном приложении!)
2 часа назад в 19:41
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Esthet
+1678
Esthet Alex82
Не стучать☝🏻а защищать свои права! Вопрос, будет ли это работать? Если да то хорошо если нет, то очередно распил монет🤷🏻‍♂️
57 минут назад
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