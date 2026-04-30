Пожалуй, это лучший способ в два клика показать прохожим, что вы о них думаете

Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался умный бейдж, который кастомизируется по вашему желанию.
Устройство выглядит как круглые смарт-часы без ремешка — только дисплей и рамка вокруг, напоминает гладкий морской камень 5х5 см. С оборотной стороны есть булавка, чтобы крепить бейдж на одежду, сумку или рюкзак. Но самое крутое — на дисплее может отображаться любая картинка, надпись или даже видео, которые вы загрузите через мобильное приложение для iOS / Android. Поддерживаются статичные картинки, видео MP4 до 15 секунд, а также GIF-анимации. Девайс можно использовать, чтобы транслировать окружающим какую-то мысль или просто свое настроение. Некоторые используют его как световой элемент на одежде в ночное время.
Купить умный бейдж можно по этой ссылке. Из недостатков покупатели отмечают не очень удобное приложение и автономность на уровне 3-4 часов с максимальной яркостью дисплея.
