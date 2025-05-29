Пожалуй, это самый странный скриншот iOS 19 — такого вы точно не предполагали!

В твиттере завирусился инсайд iOS 19 от малоизвестного аккаунта. На фото можно увидеть домашний экран с вертикальной прокруткой.
Здесь можно увидеть, что домашний экран находится в горизонтальной ориентации. Более того, у него есть вертикальная прокрутка как в книжном, так и в альбомном положении; нижняя док-панель при этом остается на месте и не уезжает вниз при скроллинге. Фактически это может означать полный отказ от нескольких экранов хоумскрина в пользу бесконечной ленты с иконками и виджетами.
Возможно, в некоторых сценариях такое и было бы полезно, но все известные до сих пор слухи никак не касались изменения разметки и ориентации рабочего стола. Как вам идея?
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