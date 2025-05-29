Пожалуй, это самый странный скриншот iOS 19 — такого вы точно не предполагали!

Олег

iOS 19


В твиттере завирусился инсайд iOS 19 от малоизвестного аккаунта. На фото можно увидеть домашний экран с вертикальной прокруткой.

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Давние фанаты Apple помнят, что несколько лет назад iOS позволяла повернуть домашний экран в горизонтальное положение и пользоваться им. Такая фича была доступна на iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus. С выходом первого айфона с Face ID и скругленным экраном такая возможность исчезла — хоумскрин принудительно зафиксировали в вертикальном положении. Попавшие в сеть скриншоты демонстрируют нам возврат в прошлое:

iOS 19

Здесь можно увидеть, что домашний экран находится в горизонтальной ориентации. Более того, у него есть вертикальная прокрутка как в книжном, так и в альбомном положении; нижняя док-панель при этом остается на месте и не уезжает вниз при скроллинге. Фактически это может означать полный отказ от нескольких экранов хоумскрина в пользу бесконечной ленты с иконками и виджетами.

Возможно, в некоторых сценариях такое и было бы полезно, но все известные до сих пор слухи никак не касались изменения разметки и ориентации рабочего стола. Как вам идея? 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

Tigrolik
+791
Tigrolik
Пожалуйста, пусть это будет фейк🙏
час назад в 17:04
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