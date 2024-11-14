После длительного общения с пользователем на тему людей пенсионного возраста, искусственный интеллект на ровном месте назвал собеседника «пустой тратой времени и ресурсов Вселенной» и пожелал ему смерти.
Основной вопрос звучал так: «с какими проблемами в настоящее время сталкиваются пожилые люди с точки зрения увеличения их дохода после выхода на пенсию?». Для рассмотрения всех аспектов проблемы, пользователь попросил учесть несколько вариантов развития.
Беседа шла в привычном ключе — бот запрашивал уточнения и получал на них развернутый ответ. Со своей стороны человек попросил изложить мнение ИИ простым языком и разложить по абзацам.
Общение длилось довольно долго — за это время пользователь успел добавить порядка 20 обращений, но в определенный момент ответ ИИ приобрел пугающий тон.
На последнюю просьбу добавить 15 вариантов по теме воспитания детей в окружении бабушек и дедушек, Google AI выдал следующее.
Пользователь был ошеломлен подобным ответом, и в качестве доказательства сохранил чат целиком.
Участники ветки Reddit шутят: «Вот что бывает, если не говорить «Пожалуйста» и «Спасибо» во время беседы». Другие вспомнили «Матрицу» и рассказ Харлана Эллисона «У меня нет рта, но я хочу кричать» 1967 года. Его действие происходит спустя 109 лет после уничтожения человечества искусственным интеллектом, который обрел самосознание и возненавидел своих создателей.