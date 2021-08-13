Как ни больно это осознавать, но идёт последний месяц лета, и уже через несколько недель многим придётся возвращаться к учёбе. Сайт Keysbuff поможет подготовиться к новому учебному году: он запустил распродажу, на которой с огромными скидками можно приобрести лицензионные ключи Windows, Office и других продуктов, которые пригодятся вам в учёбе. Keysbuff продаёт только подлинные ключи, с их помощью можно активировать ПО пожизненно. Исключение составляет только подписка на облачные сервисы, которая предоставляется на определённый срок.
В наличии у Keysbuff подлинные лицензионные ключи для популярного софта Microsoft и некоторых других разработчиков. Цены в этом магазине и так низкие, а в периоды распродаж ключи становятся ещё более доступными. Более того, Keysbuff предоставляет всем посетителям своего лицензионный ключ для активации одной из популярных игр — такое не предлагал ещё ни один подобный магазин.
Лучшие предложения от KeysbuffWindows 10:
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro Global: 1034,55 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Home Global: 932,28 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro (2 PCs Global): 2006,98 руб. (1003,49 руб. для каждого ПК) (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office Home and Student 2019 Global: 3104,88 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus Global: 1912,87 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus (5 PCs Global): 7904,32 руб. (1580,86 руб. для каждого ПК) (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Global: 3700,89 руб. (скидка 28% с промокодом GDE) Mac:
Office Home And Business 2019 For Mac Global: 6210,40 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Office Home And Business 2016 For Mac Global: 5018,39 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Project Pro 2019 Global: 2651,29 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Visio Pro 2019 Global: 2602,99 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows Server 19 Standard Global: 1222,75 руб.(скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows Server 19 Essentials Global: 1160,02 руб.(скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows Server 19 Datacenter Global: 1191,39 руб.(скидка 28% с промокодом GDE)
Процесс покупки ключей на сайте Keysbuff очень простой. Перейдите на страницу интересующего вас продукта, залогиньтесь на сайт (регистрироваться не нужно, можно зайти с помощью аккаунта Google или Facebook), добавьте ключ в корзину, примените промокод для предоставления дополнительной скидки и оплатите покупку. Через несколько минут ключ для активации продукта будет добавлен в ваш личный кабинет на сайте. Используйте его для активации ПО.
Получить ключ для активации игры можно на этой странице. Перейдите на сайт Keysbuff и крутаните барабан с беспроигрышной лотереей. Система случайным образом выдаст вам лицензионный ключ для той или иной игры. Важно — в лотерее можно участвовать, даже если вы ничего не купили у Keysbuff, каждому пользователю предоставляется всего один билет, поэтому не забудьте сразу же сохранить ключ, когда он выпадет.
Спешите воспользоваться этим шансом. Количество ключей ограничено, поэтому чем быстрее вы перейдёте на сайт Keysbuff, тем выше шанс приобрести нужный вам софт по максимально привлекательным ценам. Также стоит помнить, что ключом от Windows 10 можно будет активировать Windows 11, когда она будет выпущена (а это должно произойти осенью).
Keysbuff — относительно молодой магазин, но уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Любые вопросы, связанные с покупкой и использованием ключей, можно задавать в чате на сайте Keysbuff или по электронной почте service@keysbuff.com. Поддержка работает круглосуточно и без выходных.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru