Давно уже утихли новогодние праздники, мы отметили 23 февраля и 8 марта, жизнь возвращается в привычное русло, а интернет-магазины продолжают проводить распродажи. Сайт BOBkeys не остался в стороне и запустил промоакцию, в рамках которой можно очень дёшево приобрести лицензионные ключи для Windows 10 в различных редакциях, Office 2019 и нескольких других продуктов Microsoft.



Специально для наших читателей магазин BOBkeys предоставляет по промокоду ig25 дополнительную скидку на покупку ключей Windows 10. Такую же скидку можно получить на приобретение офисных программ Microsoft. Акция продлится вплоть до 31 марта.





К сожалению, в этом году нам по-прежнему приходится мириться с опасностью заражения коронавирусом, сотрудники многих компаний предпочитают избегать посещения офисов и работают дома. Самое собой, это невозможно без качественных офисных программ и корпоративного чата. Для работы с офисными файлами вам необходим пакет программ Office. Многие до сих пор продолжают использовать пиратские версии этого продукта, а зря, ведь лицензия стоит не так много в сравнении с тем, какую пользу приносят эти программы. Ключ для активации Office 2019 можно приобрести на сайте BOBkeys по очень низкой цене. Дополнительную скидку 30% можно получить по эксклюзивному промокоду ig25.

BOBkeys продаёт лицензионные ключи для пожизненной активации Windows, Offiсе и некоторых других продуктов Microsoft. Это подлинные ключи, поэтому после того, как вы их примените ваш софт будет работать без проблем и сможет обновляться по мере выпуска актуальных апдейтов.

Самые выгодные предложения от BOBkeys

Windows 10:

Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro: 12,3 € / 1 113 руб.

Подлинная пожизненная активация Windows 10 Home: 11 € / 998 руб.

Подлинная пожизненная активация Windows 10 LTSC 2019 : 11 € / 996 руб.

Office и другие продукты:

Подлинная пожизненная активация Office Home & Student 2019: 26 € / 2352 руб.

Подлинная пожизненная активация Office Home & Business 2019: 33,8 € / 3054 руб.

Visio Professional 2019 Key Global: 28 € / 2547 руб.

Наборы софта по выгодной цене:

При оформлении заказа не забудьте ввести промокод ig25 в процессе оплаты, с ним цены для вас станет ещё ниже тех, что указаны на страницах товаров.





Процесс покупки лицензионных ключей на BOBkeys очень простой:

Перейдите по одной из указанных в этой статье ссылок на страницу интересующего вас продукта (например, комплекта из двух ключей для Windows 10 Pro). Залогиньтесь с использованием аккаунта Facebook или Google (если их нет, вы можете создать на сайте учётную запись с помощью email и пароля). Заполните свой профиль на сайте, если ещё не сделали это ранее. При желании этот шаг можно пропустить, он ни на что не влияет. Вернитесь на страницу интересующего вас продукта и нажмите «Купить сейчас». Нажмите «Отправить заказ» — вы перейдёте на страницу с выбором платёжной системы для оплаты.

Используйте промокод ig25 до 31 марта для получения дополнительной скидки 30%.

Рекомендую использовать PayPal, это безопасно и без комиссии. Подтвердите оплату. В личном кабинете на сайте во вкладке «Мои приобретённые заказы» появится информация о покупке. Нажмите «Просмотр ключей шифрования» — там будет указан ключ для активации Windows.

Активировать Windows 10 или изменить тип лицензии с Home на Pro можно в «Параметрах» → «Система» → «О системе» → «Изменение ключа продукта или обновление версии Windows» → «Изменить ключ продукта».





Вы можете проверить срок действия активации встроенными средствами Windows. Для этого нажмите Win + R, введите cmd, нажмите ОК и в командной строке запустите команду slmgr.vbs /xpr. Появится информация о сроке активации. «Постоянная активация прошла успешно» — это означает, что на вашем компьютере установлена пожизненная лицензия Windows 10, срок действия которой никогда не истечёт.





Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки на сайте BOBkeys, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bobkeys.com. Запросы обрабатываются специалистами сайта круглосуточно и без выходных.





