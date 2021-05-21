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Windows 10

Подлинная пожизненная активация Windows 10 Pro: 13.2 € / 1117 руб.

Подлинная пожизненная активация Windows 10 Home: 11.83 € / 1065 руб.

Подлинная пожизненная активация Windows 10 LTSC 2019: 11.8 € / 1063 руб.

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Windows 10 Pro + Office 2019: 48.7 € / 4393 руб.

Windows 10 Pro + Office 2016: 31.5 € / 2836 руб.

При оформлении заказа не забудьте ввести промокод ig25 в процессе оплаты — с ним цены для вас станет ещё ниже той, что указана на странице товара.

Процесс покупки лицензионных ключей на BOBkeys очень простой:

Перейдите по одной из указанных в этой статье ссылок на страницу интересующего вас продукта (например, комплекта из двух ключей для Windows 10 Pro). Залогиньтесь с использованием аккаунта Facebook или Google (если их нет, вы можете создать на сайте учётную запись с помощью email и пароля). Заполните свой профиль на сайте, если ещё не сделали это ранее. При желании этот шаг можно пропустить, он ни на что не влияет. Вернитесь на страницу интересующего вас продукта и нажмите «Купить сейчас». Нажмите «Отправить заказ» — вы перейдёте на страницу с выбором платёжной системы для оплаты.

Используйте промокод ig25 до 31 мая для получения дополнительной скидки 30%.

Рекомендую использовать PayPal, это безопасно и без комиссии. Подтвердите оплату. В личном кабинете на сайте во вкладке «Мои приобретённые заказы» появится информация о покупке. Нажмите «Просмотр ключей шифрования» — там будет указан ключ для активации Windows.

Активировать Windows 10 или изменить тип лицензии с Home на Pro можно в «Параметрах» → «Система» → «О системе» → «Изменение ключа продукта или обновление версии Windows» → «Изменить ключ продукта».

Вы можете проверить срок действия активации встроенными средствами Windows. Для этого нажмите Win + R, введите cmd, нажмите ОК и в командной строке запустите команду slmgr.vbs /xpr. Появится информация о сроке активации. «Постоянная активация прошла успешно» — это означает, что на вашем компьютере установлена пожизненная лицензия Windows 10, срок действия которой никогда не истечёт.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки на сайте BOBkeys, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bobkeys.com. Запросы обрабатываются специалистами сайта круглосуточно и без выходных.





