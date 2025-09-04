ППК «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии

ППК «Роскадастр» и технологическая платформа «Авито Недвижимость» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение об информационном взаимодействии в целях развития цифровых сервисов в сфере недвижимости. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ППК «Роскадастр» Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков.

«Одним из приоритетных направлений деятельности ППК „Роскадастр“ и „Авито Недвижимость“ является развитие цифровых услуг и сервисов. Это открывает широкие перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе в области создания инструментов для анализа рынка недвижимости. Уверен, обмен лучшими практиками будет способствовать повышению качества и скорости оказания услуг в сфере земли и недвижимости гражданам, бизнесу и государству», — сказал Вадим Здоренко.

В рамках соглашения ППК «Роскадастр» и «Авито Недвижимость» интегрируют свои сервисы для взаимного обмена сведениями об объектах недвижимости, что позволит создать углубленную аналитику рынка на основе данных о сделках и объектах.

«Это соглашение становится отправной точкой для масштабного проекта по интеграции данных и сервисов, которое поможет миллионам пользователей „Авито Недвижимость“ и Росреестра эффективнее решать жилищные вопросы и предпринимательские задачи. Общее сотрудничество позволит повысить прозрачность рынка недвижимости, упростить процедуры поиска и оформления сделок, а также получать объективную оценку рыночной или кадастровой стоимости. Все это положительно скажется как на покупателях и продавцах, так и на профессиональной среде агентов и застройщиков», — прокомментировал Михаил Рыженков.

