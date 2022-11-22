AliExpress iPhone

Практичные Lightning-флешки для iPhone и iPad отдают со скидкой на AliExpress

Олег

iPhone


Распродажа 11.11 на AliExpress уже завершилась, на горизонте уже виднеется «Черная пятница», но закупаться на китайском маркетплейсе можно и сейчас — отдельные продавцы дают очень приличные скидки.

Например, сейчас по приятной цене можно приобрести двухстороннюю флешку для iPhone или iPad. С одной стороны у нее Lightning-порт, а с другой — обычный USB-A. Ею можно пользоваться как на компьютере, так и на смартфоне/планшете Apple с портом Lightning. Отличный вариант для хранения фильмов, сериалов или семейного видеоархива, а также для переноса документов между устройствами, когда недоступно интернет-соединение.

Доступны два варианта. Можно взять брендовый накопитель Sandisk iXPAND объемом 64, 128 либо 256 Гб с поддержкой стандарта USB 3.0 и симпатичным дизайном — его цена от 1986 до 4636 рублей в зависимости от объема памяти. Купить его на AliExpress можно по ссылке

Флешка

А можно посмотреть в сторону китайского производителя и выбрать вот такую или вот такую флешку. Процент брака у них чуть выше, но цена гораздо привлекательнее. Подавляющее большинство покупателей остались довольны — около 80% из них оставили отзыв «5 звезд». 

Флешка

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Комментарии

13den666
+374
13den666
Уже пару лет пользуюсь похожей, иногда очень выручает
18 минут назад
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