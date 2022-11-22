Практичные Lightning-флешки для iPhone и iPad отдают со скидкой на AliExpress

Распродажа 11.11 на AliExpress уже завершилась, на горизонте уже виднеется «Черная пятница», но закупаться на китайском маркетплейсе можно и сейчас — отдельные продавцы дают очень приличные скидки.
Например, сейчас по приятной цене можно приобрести двухстороннюю флешку для iPhone или iPad. С одной стороны у нее Lightning-порт, а с другой — обычный USB-A. Ею можно пользоваться как на компьютере, так и на смартфоне/планшете Apple с портом Lightning. Отличный вариант для хранения фильмов, сериалов или семейного видеоархива, а также для переноса документов между устройствами, когда недоступно интернет-соединение.
Доступны два варианта. Можно взять брендовый накопитель Sandisk iXPAND объемом 64, 128 либо 256 Гб с поддержкой стандарта USB 3.0 и симпатичным дизайном — его цена от 1986 до 4636 рублей в зависимости от объема памяти. Купить его на AliExpress можно по ссылке.
А можно посмотреть в сторону китайского производителя и выбрать вот такую или вот такую флешку. Процент брака у них чуть выше, но цена гораздо привлекательнее. Подавляющее большинство покупателей остались довольны — около 80% из них оставили отзыв «5 звезд».