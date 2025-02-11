Прародитель Apple Watch и Galaxy Watch возвращается: вот какими будут идеальные смарт-часы



Основатель Pebble поделился подробностями о будущих умных-часах, которые должны достойно возродить легенарную линейку Pebble Watch. Информацию собрали в The Verge. Основатель Pebble поделился подробностями о будущих умных-часах, которые должны достойно возродить легенарную линейку Pebble Watch. Информацию собрали в The Verge. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Согласно источнику, Эрик Мигиковски раскрыл несколько существенных деталей о будущих смарт-часах. Экс-СЕО Pebble не собирается гоняться за Apple, Samsung и китайскими брендами по количеству функций и возможностей — вместо этого новинка подарит лучшее из легендарного стартапа.



Согласно источнику, Эрик Мигиковски раскрыл несколько существенных деталей о будущих смарт-часах. Экс-СЕО Pebble не собирается гоняться за Apple, Samsung и китайскими брендами по количеству функций и возможностей — вместо этого новинка подарит лучшее из легендарного стартапа.

«Пожалуйста, не возлагайте больших надежд на то, что новые часы будут иметь новую функцию X/Y/Z. Это будет Pebble, и почти такой же, как вы его помните, за исключением того, что теперь с открытым исходным кодом программного обеспечения, которое вы сможете модифицировать и улучшать самостоятельно», — Эрик Мигиковски.



Оригинальные Pebble отличались простым интерфейсом, кнопочным управлением, хорошей автономностью, открытым исходным кодом циферблатов и приложений, а также экраном по принципу e-ink. Всё это (кроме типа дисплея) Эрик прямо или косвенно уже подтвердил.



Кроме того, он сказал, что выпустит именно новые часы, а не переделку старых, и намекнул, что «у Pebble есть микрофон, у него есть экран… почему вы не можете общаться с ChatGPT?». Еще одна желаемая для него фича — возможность просматривать весь чат прямо на часах вместо входящих пушей.