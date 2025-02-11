Прародитель Apple Watch и Galaxy Watch возвращается: вот какими будут идеальные смарт-часы

Олег

Pebble


Основатель Pebble поделился подробностями о будущих умных-часах, которые должны достойно возродить легенарную линейку Pebble Watch. Информацию собрали в The Verge.

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Согласно источнику, Эрик Мигиковски раскрыл несколько существенных деталей о будущих смарт-часах. Экс-СЕО Pebble не собирается гоняться за Apple, Samsung и китайскими брендами по количеству функций и возможностей — вместо этого новинка подарит лучшее из легендарного стартапа.

«Пожалуйста, не возлагайте больших надежд на то, что новые часы будут иметь новую функцию X/Y/Z. Это будет Pebble, и почти такой же, как вы его помните, за исключением того, что теперь с открытым исходным кодом программного обеспечения, которое вы сможете модифицировать и улучшать самостоятельно», — Эрик Мигиковски. 

Оригинальные Pebble отличались простым интерфейсом, кнопочным управлением, хорошей автономностью, открытым исходным кодом циферблатов и приложений, а также экраном по принципу e-ink. Всё это (кроме типа дисплея) Эрик прямо или косвенно уже подтвердил.

Кроме того, он сказал, что выпустит именно новые часы, а не переделку старых, и намекнул, что «у Pebble есть микрофон, у него есть экран… почему вы не можете общаться с ChatGPT?». Еще одна желаемая для него фича — возможность просматривать весь чат прямо на часах вместо входящих пушей. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+2148
tellurian
Для фанатов и гиков. Не думаю, что будет коммерчески успешен.
час назад в 18:07
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