



Продолжаем говорить про фишки игровых мониторов. Ознакомиться с первой частью можно перейдя по ссылке.



Многозонная подсветка — делаем черный цвет по-настоящему черным



Каков основной недостаток IPS, MVA или TN-матриц в сравнении с OLED? Правильно, не самая высокая контрастность, из-за которой черный цвет выглядит на таких мониторах скорее темно-серым. Вторая неприятная проблема — сделать 20-30" мониторную панель без засветок практически нереально, что отнюдь не улучшает общее впечатление от монитора стоимостью зачастую в полсотни тысяч рублей. А если вспомнить еще и про glow-эффект, из-за которого края монитора отливают синим и оранжевым, становится совсем грустно:





Ярко выраженный glow-эффект. На деле он, конечно, слабее, но полностью избавиться от него можно лишь отсев подальше от монитора.



В общем, полностью решить эти проблемы могут только OLED-мониторы. В принципе, они уже есть, однако цены на них крайне далеки от гуманных, и на данный момент 50" 4K OLED монитор с G-Sync обойдется вам как однокомнатная квартира в некоторых российских городах-миллионниках. Соответственно, товар этот пока что штучный, а, значит, проблемы с низкой контрастностью нужно решать как-то по-другому.



Решение было достаточно очевидным: черный цвет на IPS не кажется нам черным из-за того, что работает светодиодная подсветка. Полностью отключить ее мы не можем — да, темные части изображения тогда станут реалистичнее, а вот светлые наоборот, здорово потеряют в яркости. Но ведь можно добавить некоторое дополнительное количество светодиодов, которые будут независимо выключаться при выведении темных цветов и, наоборот, включаться при выведении светлых цветов. Это позволит увеличить контрастность, тем самым сделать «черный более черным».





Артефакты многозонной подсветки.



Обычно таких светодиодов добавляют несколько сотен, что создает аналогичное количество зон подсветки. Разумеется, количество дополнительных светодиодов на несколько порядков меньше числа пикселей, поэтому в некоторых случаях могут быть артефакты в виде ореолов (например, если вы выведите белую точку на черном фоне), но в среднем это действительно улучшает контрастность картинки.



Вставка черного кадра — убираем инерционность наших глаз



Вспомните пузатые ЭЛТ-мониторы. Принцип их работы заключался в том, что электронный луч «оббегал» все пиксели монитора, давая им энергию на свечение в течение 1-2 мс. Однако сам «оббег» зачастую занимал 5-7 мс, то есть большую часть времени вы в прямом смысле этого слова смотрели на темный экран, но при этом видели вполне себе нормальную картинку (лишь особо чувствительные люди реагировали на такое мерцание). Причина этого проста — у нашей сетчатки тоже есть свое «время отклика»: иными словами, засветки всего на пару миллисекунд хватает, чтобы она хранила информацию об этом в разы дольше.



И это именно та причина, по которой снижение задержки матрицы ниже 3-5 мс практически никак не сказывается на нашем восприятии картинки, ибо при таком времени отклика узким местом являются наши глаза. А можно как-то убрать влияние «времени отклика» наших глаз? Можно, вернув нас в эру ЭЛТ-мониторов. Идея тут проста: зачем выводить новые кадры, если из-за инертности сетчатки они все равно смажутся? Уж лучше между обычными кадрами через раз вставлять черные — в таком случае во время вывода такого кадра сетчатка будет «очищаться» от предыдущей информации, и каждый новый «нормальный» кадр наши глаза будут видеть четко. Плюсом вставок черных кадров является и то, что исчезнет задержка самой матрицы: в случае с хорошими мониторами она как раз сравнима со временем вывода одного кадра, а он в нашем случае будет черным.





Одна из реализаций вставки черного кадра и реальные фото монитора с и без этой опцией.



В итоге, активировав режим вставки черного кадра (BFI, ULMB), вы убираете максимум возможных задержек, которые вносят как глаза, так и монитор, поэтому картинка будет максимально четкой даже в динамических шутерах. Но, как это обычно бывает, не бесследно: все-таки некоторые люди будут замечать мерцание, и в среднем усталость глаз после долгих игровых баталий ощутимо повысится. Но, в любом случае, попробовать эту технологию стоит — вполне может быть, что она вам понравится.



Изогнутые мониторы и соотношение сторон 21:9 — чистый маркетинг



Мы живем в трехмерном мире, однако пользуемся плоскими мониторами для вывода 3D-картинки. Непорядок? Еще какой, решили сразу несколько производителей и стали выпускать изогнутые мониторы с радиусом кривизны около 1500-1800 мм. В общем и целом, суть тут максимально проста: изогнутость должна дать лучшее погружение в игру, к тому же снижает glow-эффект. Однако на практике стоит понимать, что весь контент создается именно для плоских мониторов, поэтому на краях изогнутого монитора будет страдать геометрия объектов.



К тому же такой монитор абсолютно не подойдет тем, кто кроме игр занимается на ПК чертежами или другими задачами, требующими четко соблюдать форму объектов. На таких мониторах по понятным причинам прямая линия будет казаться слегка изогнутой. Так что, в общем и целом, изогнутость — это больше маркетинг: переплата зачастую внушительна, искажения геометрии временами бросаются в глаза, а эффект погружения в итоге минимален.





Маркетинговые картинки, конечно, очень красивые, однако они не показывают, что контент создается под плоские мониторы.



Второй тренд — это ультраширокие мониторы с диагональю 21:9 или еще уже. Идея тут проста: исторически у людей горизонтальные углы обзора существенно шире вертикальных. Поэтому куда логичнее выдавать нам по горизонтали больше контента, чем по вертикали, и на промо картинках это действительно выглядит круто:



Однако на деле вы столкнетесь с одной неприятной проблемой — если современные игры в основном еще поддерживают такое соотношение сторон, то более старые проекты будут упорно работать в 16:9. Да, конечно, для большинства игр есть «хаки», которые позволят добавить в игру ультраширокие разрешения, но на деле каждый раз плясать с бубном, чтобы запустить ту или иную игру на полный экран — то еще удовольствие.



Да, на деле действительно разница значительна. Однако готовьтесь к «допиливанию» игр под монитор.



Ну и последняя проблема 21:9 — большее количество пикселей в сравнении с аналогичным по высоте 16:9 монитором, что приведет к потере до 15-20% производительности. Особенно это касается 30+" матриц с разрешением 3440х1440 — очень немногие видеокарты способны выдать в нем на ультра-настройках графики 60 и больше fps.



Поэтому советовать к покупке ультраширокие мониторы сложно: если вы имеете топовую видеокарту, согласны временами настраивать игру под монитор, и часто выводите на одном экране два окна бок о бок, то есть смысл брать такие решения, играть и работать на них будет приятнее. В противном же случае остановитесь на старых добрых 16:9 — такое соотношение сторон поддерживает подавляющее большинство игр, вышедших за последнее десятилетие.



HDR — больше для видео, чем для игр



Многие знают HDR по опции в камерах, которая позволяет получить на одном снимке как настоящий цвет неба, так и нормальные (не черные) тени. Собственно, в мониторах идея схожа: HDR позволяет повысить яркость, контрастность и насыщенность цветов, позволяя получать более реальную картинку. Стандартов DisplayHDR на данный момент три — 400, 600 и 1000. Цифры указывают пиковую яркость в нит, также по спецификациям VESA эти мониторы должны уметь работать с 8- или 10-битным цветом и поддерживать локальное управление яркостью.





Красиво, но игр с HDR мало.



В общем и целом, это логичный шаг вперед по сравнению с SDR, позволяющий получать куда более реалистичное изображение. Есть лишь одна проблема — поддержка требуется как со стороны монитора, так и со стороны игры и системы. А вот с этим все не очень хорошо: пожалуй, есть лишь пара широко известных проектов с поддержкой HDR, это Metro Exodus и Resident Evil 7. В огромном количестве остальных игр толку от HDR не будет никакого. К тому же HDR в полной мере поддерживает лишь Windows 10.



Так что брать мониторы с поддержкой HDR для игр пока что точно нет смысла — их слишком мало. А вот фильмов с ним становится все больше, так что если и брать такой монитор, то с прицелом на последние.



Легальные читы — прицел и счетчик fps на экране



В некоторых хардкорных играх на экране просто не рисуется прицел — игрокам предлагается «палить» на глаз в центр монитора, или использовать прицел на оружии. Конечно, это повышает реалистичность, но и развязывает руки «читерам в реальной жизни»: ведь никто не мешает нарисовать фломастером по центру экрана точку и целиться по ней, что позволяет таким людям быть куда более эффективными в таких играх.





Легальный чит.



Создатели игровых мониторов пошли еще дальше — зачем пачкать дисплей, если встроенный в монитор чип может просто отрисовать поверх любого изображения крестик нужного вам вида? За чит это не считается, и вас за это не забанят, да и отключается эта функция в пару кликов в настройках монитора.



Еще одной фишкой большого количества игровых мониторов является встроенный счетчик fps. Не совсем понятна его ценность, если учесть, что он есть в Steam, Uplay и Origin, и есть множество сторонних программ для показа количества кадров в секунду. Но, с другой стороны, наличие лучше отсутствия — может быть, для кого-то вывод монитором fps удобнее, чем тем же FRAPS-ом.



Вопросы и ответы



Ну и под конец — самые популярные вопросы по игровым мониторам.



Вопрос: Так что лучше всего брать для видеокарт от Nvidia, монитор с G-Sync или FreeSync?

Ответ: Технологии на деле выдают очень схожую картинку: G-Sync несколько лучше при низком fps, так как умеет добавлять дубли кадров для повышения плавности, а FreeSync «съедает» чуть-чуть меньше производительности. Но на деле при реальном геймплее выступают обе технологии одинаково, поэтому стоит смотреть лишь на герцовку мониторов и диапазон работы FreeSync.



Вопрос: А консоли поддерживают FreeSync, ведь там видеокарты от AMD?

Ответ: Да, у Xbox One есть поддержка FreeSync.



Вопрос: Что лучше, монитор с разрешением 4K, но с 60 Гц, или же FHD-монитор, но с 120-240 Гц?

Ответ: Зависит от того, в какие игры вы играете. Если это киберспортивные шутеры — разумеется второй вариант будет предпочтительнее. А если вы планируете максимально насладиться красотами Tomb Raider — первый вариант лучше.



Вопрос: Купил 100+ Гц монитор, подключил его, однако в настройках не доступна частота обновления выше 60-75 Гц. Что делать?

Ответ: Не забывайте, что высокие разрешения и герцовки обычно требуют от кабелей и видеокарт поддержки последних стандартов DisplayPort и HDMI. Поэтому перед покупкой монитора проверьте на его сайте, через какой видеоинтерфейс можно получить максимальную отдачу, и удостоверьтесь, что этот же видеоинтерфейс есть на вашей видеокарте. И, разумеется, кабель также должен поддерживать нужную версию стандарта DP или HDMI, и не всегда комплектное решение на это способно.



Вопрос: Как узнать, поддерживает ли игра G-Sync или FreeSync?

Ответ: Работа этой технологии абсолютно прозрачна для игр, то есть работает во всех. Не забудьте отключить в настройках вертикальную синхронизацию.



Вопрос: Бывают ли ноутбуки с FreeSync и G-Sync?

Ответ: Да, конечно. Только следует понимать, что в таком случае интегрированная графика отключена, то есть картинку и рендерит, и выводит на монитор дискретная видеокарта, поэтому не ждите большой автономности от таких ноутбуков.



Вопрос: У меня компьютер с интегрированной видеокартой от Intel. Могу я подключить к нему монитор с FreeSync?

Ответ: Подключить, конечно, можно, только эта технология не заработает. Есть слухи, что Intel работает над поддержкой FreeSync в своих видеокартах, но пока что это только слухи.



Если у вас есть еще какие-либо вопросы по игровым мониторам — задавайте их в комментариях.







