Правительство изменило таможенные правила. Электроника взлетит в цене

Олег

Bing
Правительство РФ изменяет таможенный сбор для компаний, которые ввозят в страну электронику и телеком-оборудование. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, под новые правила ввоза попали 108 категорий товаров. Среди них смартфоны, принтеры, твердотельные накопители, базовые станции, звукозаписывающая аппаратура, игровые приставки, фотоаппараты, видеокамеры, часы, датчики и так далее. Теперь минимальный таможенный сбор за товарную позицию (то есть, партию товара одного наименования) будет составлять 30 тысяч рублей, что по сути является максимальной пошлиной по старым правилам.

Новые сборы введены с двумя целями: пополнить бюджет РФ на 10 млрд рублей ежегодно, и направить часть денег на поддержку отечественных разработчиков и вендоров. Для импортеров же это фактически означает повышение закупочной цены товаров, которое придется «отбивать» при их продаже. Как следствие, цены на импортную электронику и комплектующие очень быстро взлетят.

Помимо роста цен, эксперты, опрошенные «Коммерсантом», прогнозируют снижение количества небольших импортеров, которым станет просто невыгодно работать. При этом на деятельности крупных дистрибуторов изменения не скажется. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+6
komprochekos1
Вот она — ПОБЕДА !!!
Сегодня в 09:11
#
–4
zaba77
Ну если с ценами будет как написано в статье, то iGuides можно закрывать🤣 А зачем нам читать про то чего россияне уже не смогут купить?
Сегодня в 09:24
#
tellurian
+5043
tellurian
Это только начало. Дальше будет больше. Рост налогов, акцизов и прочего. Деньги нужны
Сегодня в 09:36
#
YABLOKOFON
+150
YABLOKOFON
Очередной закон для людей, терпим дальше…
Сегодня в 11:08
#
+15
Bykolev
Не то плохо, что мы в ж*пе,
а то, что мы решили в ней обустраиваться.
2 часа назад в 11:41
#