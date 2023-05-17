Правительство изменило таможенные правила. Электроника взлетит в цене

Правительство РФ изменяет таможенный сбор для компаний, которые ввозят в страну электронику и телеком-оборудование. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, под новые правила ввоза попали 108 категорий товаров. Среди них смартфоны, принтеры, твердотельные накопители, базовые станции, звукозаписывающая аппаратура, игровые приставки, фотоаппараты, видеокамеры, часы, датчики и так далее. Теперь минимальный таможенный сбор за товарную позицию (то есть, партию товара одного наименования) будет составлять 30 тысяч рублей, что по сути является максимальной пошлиной по старым правилам.



Новые сборы введены с двумя целями: пополнить бюджет РФ на 10 млрд рублей ежегодно, и направить часть денег на поддержку отечественных разработчиков и вендоров. Для импортеров же это фактически означает повышение закупочной цены товаров, которое придется «отбивать» при их продаже. Как следствие, цены на импортную электронику и комплектующие очень быстро взлетят.



Помимо роста цен, эксперты, опрошенные «Коммерсантом», прогнозируют снижение количества небольших импортеров, которым станет просто невыгодно работать. При этом на деятельности крупных дистрибуторов изменения не скажется.