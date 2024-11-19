Правительство РФ запретило использовать ПК в зимние месяцы для некоторых задач

Власти страны приняли новый законопроект, ограничивающий использование личных компьютеров в зимние месяцы. Запрет будет действовать ежегодно только в определенных регионах страны.
Норматив будет действовать до 2031 года. Прямо сейчас Минэнерго совместно с энергетическими компаниями страны разрабатывают механизмы контроля за соблюдением запрета. Электроэнергию, высвобожденную из рук майнеров, планируется использовать «для технологического присоединения иных потребителей, особенно имеющих социально значимый статус, а также введения запрета в иных регионах, в том числе в тех, где реализуются программы повышения надёжности электросетевого комплекса, финансируемые из бюджетных средств».