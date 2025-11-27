Праздник к нам приходит! Посмотрите, какой ролик Apple сняла на iPhone 17 Pro Max







Компания Apple опубликовала свой ежегодный праздничный рекламный ролик — в этом году он получил название «Песнь зверька». Вместе с ним создатели также поделились закадровым видео, демонстрирующим процесс его съёмки. Компания Apple опубликовала свой ежегодный праздничный рекламный ролик — в этом году он получил название «Песнь зверька». Вместе с ним создатели также поделились закадровым видео, демонстрирующим процесс его съёмки.

В короткометражном фильме, действие которого происходит в заснеженном лесу, группа лесных зверьков снимает себя на видео, используя потерянный людьми iPhone 17 Pro. Позже владелец находит свой смартфон с помощью приложения «Локатор» на своих Apple Watch и обнаруживает трогательную запись со зверьками.В качестве животных тут использовались уникальные куклы ручной работы. Да, енот, медведь, сова, олень, белка и другие — вовсе не графика или нейрослоп, а настоящие игрушки.Помимо iPhone 17 Pro, для съёмки использовалось дополнительное оборудование и программное обеспечение. Автором выступил австралийский режиссёр Марк Моллой.