Праздник к нам приходит! Посмотрите, какой ролик Apple сняла на iPhone 17 Pro Max

Фархад

Apple

Компания Apple опубликовала свой ежегодный праздничный рекламный ролик — в этом году он получил название «Песнь зверька». Вместе с ним создатели также поделились закадровым видео, демонстрирующим процесс его съёмки.

В короткометражном фильме, действие которого происходит в заснеженном лесу, группа лесных зверьков снимает себя на видео, используя потерянный людьми iPhone 17 Pro. Позже владелец находит свой смартфон с помощью приложения «Локатор» на своих Apple Watch и обнаруживает трогательную запись со зверьками.



В качестве животных тут использовались уникальные куклы ручной работы. Да, енот, медведь, сова, олень, белка и другие — вовсе не графика или нейрослоп, а настоящие игрушки.

Помимо iPhone 17 Pro, для съёмки использовалось дополнительное оборудование и программное обеспечение. Автором выступил австралийский режиссёр Марк Моллой.
Комментарии

kardigan
+4293
kardigan
Милота епона мать, я растроган до усрачки!
2 часа назад в 19:51
#
tellurian
+2727
tellurian
Приятный ролик.
2 часа назад в 20:04
#
+765
jkttim
Лично меня пугает картинка на превью статьи 😅
часов назад в 21:43
#