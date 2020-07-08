9 июля в Иннополисе состоится встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии. Ожидается, что это мероприятие посетит вице-президент Telegram Илья Перекопский.
Темой обсуждения станет поддержка IT-отрасли в России, в том числе налоговые послабления для компаний, работающей в этой сфере. Со стороны чиновников на встрече будут заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки Валерий Фальков. От IT-отрасли заявлено участие главы «Яндекса» Аркадий Воложа, главы Infowatch Натальи Касперской, главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, гендиректора Mail.Ru Group Бориса Добродеева, сооснователя «ВКонтакте» и Selectel Льва Левиева, управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова и прочих персон.
Ранее представители Telegram не принимали участие во встречах с российскими властями. Этот мессенджер оставался заблокированным с апреля 2018 по июнь 2020 года. Он был разблокирован Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой, несмотря на действующее решение суда о блокировке. Такое решение аргументировалось тем, что администрация Telegram эффективно борется с экстремистским контентом. Кроме того, власти планируют назначить Telegram «официальным сервисом с важными социальными функциями». Бежавший из России в Великобританию предприниматель Евгений Чичваркин считает, что разблокировка Telegram может быть связана с предстоящей продажей мессенджера одному из российских олигархов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Замечательно. Не удалось подчинить, примкнули. Лихо... лихо... видимо понравилась их проворность.