Представлен аналог Blackberry Passport — от его дизайна становится не по себе и хочется помыть глаза с мылом

Фото: Lotus Technologies
Компания Lotus Technologies анонсировала новый смартфон Lotus Diplomat. О нем написали в Notebook Check.

Согласно источнику, смартфон будет собран за счёт краудфандинга, но точная информация о цене и дате выхода пока недоступна. Однако первые фотографии уже имеются, причем официальные от самого вендора.

Концепция новинки очень напоминает культовый Blackberry Passport: почти квадратная форма корпуса и дисплея, физическая QWERTY-клавиатура и явно нишевая ориентированность. Однако на этом сходства заканчиваются, и в деталях дизайн вызывает скорее отторжение.

Клавиши получились очень мелкими и расположены несимметрично. Под основным 5:3-дюймовым дисплеем расположился маленький дополнительный экран, а справа внизу — навигационная панель. Внутри будет QS 8 Elite, 24 Гб ОЗУ и 1,5 ТБ накопитель. В корпусе устройства нашли место даже для 3,5-мм аудиоджека и ИК-порта. Какая будет ОС на борту — неизвестно.

Это не первая попытка возродить квадратный QWERTY-смартфон, но сделать это по-настоящему эстетично после Blackberry не удалось пока никому. 

Источник:
Notebook Check
