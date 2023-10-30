Представлен Android-планшет, с которым не сможет конкурировать ни один iPad

Олег

Onyx


Компания Onyx представила новый планшет на базе Android 12, оснащенный необычной матрицей. О нем пишет lifehacker.

Согласно источнику, девайс получил название Onyx Book Tab Ultra С Pro и является «допиленной» версией Tab Ultra C, представленного весной. Главной фишкой линейки является дисплей с электронными чернилами.

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За производительность отвечает чип Qualcomm и 6 Гб оперативной памяти. Коммуникацию обеспечат модули Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Встроенная камера 16 Мп умеет распознавать текст. Корпус планшета целиком сделан из алюминия.

Диагональ дисплея составляет 10,3 дюйма, а матрица представлена самой передовой на сегодня технологией E-ink Carta 1200 Kaleido 3. Планшет может работать как в цветном, так и в монохромном режиме, и максимальное разрешение будет различаться в пользу черно-белого.



Подобные матрицы используются в современных электронных книгах: они не утомляют глаза, не имеют бликов от источников света и очень хорошо видны на солнце. Если работать с планшетом под хорошим освещением, можно вообще не использовать LED-подсветку, и нагрузка на глаза будет минимальной.

Для частой работы с офисными задачами или учебы планшет с E-ink будет гораздо комфортнее чем iPad или любой другой девайс с IPS или OLED. В этом смысле новинка от Onyx находится вне конкуренции с ними. А еще планшет с E-ink очень долго работает от аккумулятора, поскольку дисплей — главный потребитель энергии в любом девайсе — почти не расходует заряд.

Onyx Book Tab Ultra С Pro стартует с $650 и уже начал продаваться на официальном сайте бренда. 

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Источник:
lifehacker
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Комментарии

Mers
+4634
Mers
Onyx Book Tab Ultra С Pro Quattro Turbo Dual Mega Bust Digital Gold🤦🏻‍♂️
Вчера в 21:45
#
Adamaska
+113
Adamaska
Неоднократно уже здесь писали – дело не в железе 🤦🏻‍♂️
Вчера в 21:51
#
tellurian
+4732
tellurian
Круто и для чего придумывает такие длинные названия? Мало кто запомнит и будут называть иначе.
Вчера в 22:26
#
YABLOKOFON
+278
YABLOKOFON
Электронная книга лучше чем айпад этим все сказано 🤡

Чернила слишком медленные, так что это не замена, а узкоспециализированное устройство так же как и дорогущий монитор с e- ink
Вчера в 23:04
#
+140
ProLogic6 YABLOKOFON
где написано что он лучше айпеда или что он замена айпеду у тя глазки на месте вообще не тупи 🤣🤣🤣
2 часа назад в 00:28
#
+118
lokky ProLogic6
"планшет, с которым не сможет конкурировать ни один iPad"Читать умеешь? Ну ,читай, недоросль)
2 часа назад в 00:42
#
+140
ProLogic6 lokky
ну давай поясни как айпед с ips может впрямую конкурировать с onyx на eink почитаю поржу как ты сравнишь мягкое и круглое
2 часа назад в 01:00
#
YABLOKOFON
+278
YABLOKOFON ProLogic6
Чел тебе планшет нужен или книга? На этой книге только что то читать, о чем то динамическом таком как игры и видосы можно забыть не вывезут чернила. Превосходство айпада тут очевидно он универсальный, а это тупо читалка с наворотами. Разный сегмент, разное применение
2 часа назад в 01:08
#
Вася Вотафаков
+5490
Вася Вотафаков YABLOKOFON
Да нормально всё вывезут чернила. В CSGO с первой же секунды вывезут с поля боя 🤣
2 часа назад в 01:17
#
YABLOKOFON
+278
YABLOKOFON ProLogic6
Он и не может конкурировать, но ты название статьи прочитай и с проси у афтора как ))
2 часа назад в 01:10
#