Представлен Android-планшет, с которым не сможет конкурировать ни один iPad



Компания Onyx представила новый планшет на базе Android 12, оснащенный необычной матрицей. О нем пишет lifehacker.



Согласно источнику, девайс получил название Onyx Book Tab Ultra С Pro и является «допиленной» версией Tab Ultra C, представленного весной. Главной фишкой линейки является дисплей с электронными чернилами.







За производительность отвечает чип Qualcomm и 6 Гб оперативной памяти. Коммуникацию обеспечат модули Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Встроенная камера 16 Мп умеет распознавать текст. Корпус планшета целиком сделан из алюминия.



Диагональ дисплея составляет 10,3 дюйма, а матрица представлена самой передовой на сегодня технологией E-ink Carta 1200 Kaleido 3. Планшет может работать как в цветном, так и в монохромном режиме, и максимальное разрешение будет различаться в пользу черно-белого.







Подобные матрицы используются в современных электронных книгах: они не утомляют глаза, не имеют бликов от источников света и очень хорошо видны на солнце. Если работать с планшетом под хорошим освещением, можно вообще не использовать LED-подсветку, и нагрузка на глаза будет минимальной.



Для частой работы с офисными задачами или учебы планшет с E-ink будет гораздо комфортнее чем iPad или любой другой девайс с IPS или OLED. В этом смысле новинка от Onyx находится вне конкуренции с ними. А еще планшет с E-ink очень долго работает от аккумулятора, поскольку дисплей — главный потребитель энергии в любом девайсе — почти не расходует заряд.



Onyx Book Tab Ultra С Pro стартует с $650 и уже начал продаваться на официальном сайте бренда.