Представлен Android-планшет, с которым не сможет конкурировать ни один iPad

Компания Boox представила свой новый планшет на электронных чернилах, который не уступает в возможностях классическим устройствам, при этом имеет уникальное преимущество. О нем написали в Engadget.

Согласно источнику, новый Onyx Boox Go 10.3 Lumi прямо из коробки предлагает Android 15 и магазин приложений Google Play Store. Никаких ограничений в плане установки софта здесь нет, а сам бренд разработал специальные алгоритмы и системы, которые ускоряют работу e-ink. Матрица здесь со встроенной подсветкой, а автономность обещана «значительная».Onyx Boox Go 10.3 Lumi предлагает ту же функциональность, что и обычный iPad либо Android-планшет, при этом имеет неоспоримое преимущество — дисплей e-ink не утомляет зрение и работать с девайсом можно сколь угодно долго. Если, конечно, у вас есть $450 на его покупку.