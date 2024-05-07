Представлен Apple Pencil Pro. Что в нем особенного?

новый датчик сжатия для управления функциями на iPad

тактильная отдача при сжатии

датчик вращения для точного рисования

отслеживание карандаша в "Локаторе".

Весенняя презентация Apple Let Loose продолжается, и мы уже увидели iPad Air и iPad Pro OLED. Только что Apple представила новинку, которая чуть ранее утекла в сеть — Apple Pencil Pro. Это четвертый умный карандаш компании, причем предыдущие три пока что продаются в полном составе.Apple Pencil Pro отличаются от предыдущих моделей следующими фичами:Новинка будет продаваться за $129.