Представлен Apple Pencil Pro. Что в нем особенного?

Олег
Apple Pencil Pro

Весенняя презентация Apple Let Loose продолжается, и мы уже увидели iPad Air и iPad Pro OLED. Только что Apple представила новинку, которая чуть ранее утекла в сеть — Apple Pencil Pro. Это четвертый умный карандаш компании, причем предыдущие три пока что продаются в полном составе. 

Apple Pencil Pro отличаются от предыдущих моделей следующими фичами: 
  • новый датчик сжатия для управления функциями на iPad 
  • тактильная отдача при сжатии 
  • датчик вращения для точного рисования
  • отслеживание карандаша в "Локаторе". 
Pencil Pro

Новинка будет продаваться за $129. 
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