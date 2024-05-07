Представлен Apple Pencil Pro. Что в нем особенного?

Весенняя презентация Apple Let Loose продолжается, и мы уже увидели iPad Air и iPad Pro OLED. Только что Apple представила новинку, которая чуть ранее утекла в сеть — Apple Pencil Pro. Это четвертый умный карандаш компании, причем предыдущие три пока что продаются в полном составе.
Apple Pencil Pro отличаются от предыдущих моделей следующими фичами:
- новый датчик сжатия для управления функциями на iPad
- тактильная отдача при сжатии
- датчик вращения для точного рисования
- отслеживание карандаша в "Локаторе".
Новинка будет продаваться за $129.