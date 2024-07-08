Представлен CMF Phone 1 от Nothing. Быстрый, стильный, со съемной крышкой и стоит три копейки

Олег

CMF Phone 1


Компания Nothing от Карла Пэя представила первый смартфон под своим «бюджетным» суббрендом — CMF Phone 1. Судя по спецификациям, новинка крайне привлекательна.

В сеть уже утекал уникальный дизайн CMF Phone 1 — цветные корпуса и съемная задняя крышка в «инженерном» стиле. Релиз подтвердил это решение: устройство доступно в четырех цветах и позволяет легко кастомизировать корпус с помощью одной-единственной комплектной отвертки.

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CMF Phone 1
Фото: CMF

CMF Phone 1
Фото: CMF

Что касается «железа», то оно достойное: 6,76-дюймовый OLED-дисплей со 120 Гц и 2000 нит яркости, чип MTK Dimencity 7300, а также 6 либо 8 Гб оперативной памяти. Накопитель всегда будет на 128 Гб. Сзади разместились две камеры 50 Мп и 2 Мп. Емкость аккумулятора стандартная — 5000 мАч, с быстрой зарядкой до 33W. Беспроводная связь на высоте: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, 5G.

Ценник на смартфон стартует с 239 евро (примерно 23 000 рублей по курсу), но в Индии он существенно ниже — 15 999 рупий, что составляет примерно 17 тысяч рублей. Сменные крышки будут стоить по 25 евро. 

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Источник:
CMF
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Комментарии

+922
Permyak
Там ещё сзади какое-то «колесико» волшебное. Для чего оно?
24 минуты назад
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