Представлен электросамокат «для избранных»: они гоняют, а вы не против

Олег

ДПСокат


На ПМЮФ представили первый электросамокат для сотрудников ДПС. Информацию собрали в «Газете.ру».

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Согласно источнику, посетителям Петербургского международного юридического форума показали прототип полицейского электросамоката. Девайс должен будет помогать сотрудникам ДПС динамично передвигаться для предотвращения правонарушений, связанных с СИМ.

«В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, мы готовы передать их в пользование стражам порядка», — «МТС Юрент». 

По сути, новинка скрывает модернизированный электросамокат Ninebot S90L, который известен своей повышенной проходимостью, прочностью и комфортом. Устройство оснастили двумя дисплеями, на которых можно контролировать скорость, уровень заряда и нахождение в «медленных» зонах. Окраска — бело-синяя. 

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

Юра из МУРа
+240
Юра из МУРа
А можно эти три волшебные буквы на любой белый прилепить) Одеть форму, и фуражку на бошку) И до кучи взять в руки палку) Будет прям топ)))
Сегодня в 00:31
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+4468
Gabriel Юра из МУРа
Мало иметь форму, нужно ещё Документы к этой форме.
За форму то вам 1500₽ выпишут, а за удостоверение можете на 3 года лишения уехать.
Там есть санкция полегче, но МВД такое не спустит два года выпишут.
Сегодня в 01:15
#
tellurian
+1481
tellurian Юра из МУРа
Можно, до первой проверки вас Нат общим сотрудником. Потом пожалеет.
Сегодня в 13:05
#
Amandis
+49
Amandis
Министр МВД говорил, некомплект по стране 150 тыс. сотрудников. Участковых в некоторых регионах некомплект 75%, а они собрались новое подразделение создавать…
Сегодня в 07:47
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