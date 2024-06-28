Представлен электросамокат «для избранных»: они гоняют, а вы не против



На ПМЮФ представили первый электросамокат для сотрудников ДПС. Информацию собрали в «Газете.ру».







Согласно источнику, посетителям Петербургского международного юридического форума показали прототип полицейского электросамоката. Девайс должен будет помогать сотрудникам ДПС динамично передвигаться для предотвращения правонарушений, связанных с СИМ.





«В случае создания специального подразделения МВД России для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями средств индивидуальной мобильности, мы готовы передать их в пользование стражам порядка», — «МТС Юрент».



По сути, новинка скрывает модернизированный электросамокат Ninebot S90L, который известен своей повышенной проходимостью, прочностью и комфортом. Устройство оснастили двумя дисплеями, на которых можно контролировать скорость, уровень заряда и нахождение в «медленных» зонах. Окраска — бело-синяя.