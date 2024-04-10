Представлен Geely Panda Kart. Отличный подарок ребенку на совершеннолетие!



Китайский автоконцерн Geely представил новый стильный мини-кар Panda Kart. Это третья модель за два года в данной линейке.



Panda Kart EV — это модный трехдверный мини-электрокар в квадратном дизайне. Его колесная база составляет всего 2015 мм при габаритах кузова 3150 х 1540 х 1685 мм, а расцветка явно ориентирована на молодых людей, или скорее девушек. По сравнению с предыдущими «пандами» в дизайне свежей машины виден отчасти спортивный, отчасти «мультяшный» уклон.







Фото: Geely



Несмотря на скромные габариты, внутри могут поместиться четыре человека. Синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 30 кВт поддерживает два режима вождения — обычный и спортивный. Внутреннее оснащение предложит 8-дюймовый сенсорный дисплей со встроенной навигацией и голосовым помощником, а также 9-дюймовую электронную «приборку».





Фото: Geely



Ценник на Geely Panda Kart EV пока не раскрывается, но машинка не должна стоить дорого: прошлая модель Panda Mini продается от $5500, а более премиальная Panda Knight стоит около $7450. Несмотря на скромные габариты, внутри могут поместиться четыре человека. Синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 30 кВт поддерживает два режима вождения — обычный и спортивный. Внутреннее оснащение предложит 8-дюймовый сенсорный дисплей со встроенной навигацией и голосовым помощником, а также 9-дюймовую электронную «приборку».Ценник на Geely Panda Kart EV пока не раскрывается, но машинка не должна стоить дорого: прошлая модель Panda Mini продается от $5500, а более премиальная Panda Knight стоит около $7450.