Представлен Geely Panda Kart. Отличный подарок ребенку на совершеннолетие!

Олег

Фото: Electrek


Китайский автоконцерн Geely представил новый стильный мини-кар Panda Kart. Это третья модель за два года в данной линейке.

Panda Kart EV — это модный трехдверный мини-электрокар в квадратном дизайне. Его колесная база составляет всего 2015 мм при габаритах кузова 3150 х 1540 х 1685 мм, а расцветка явно ориентирована на молодых людей, или скорее девушек. По сравнению с предыдущими «пандами» в дизайне свежей машины виден отчасти спортивный, отчасти «мультяшный» уклон.

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Geely
Фото: Geely

Несмотря на скромные габариты, внутри могут поместиться четыре человека. Синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 30 кВт поддерживает два режима вождения — обычный и спортивный. Внутреннее оснащение предложит 8-дюймовый сенсорный дисплей со встроенной навигацией и голосовым помощником, а также 9-дюймовую электронную «приборку».

Фото: Geely
Фото: Geely

Ценник на Geely Panda Kart EV пока не раскрывается, но машинка не должна стоить дорого: прошлая модель Panda Mini продается от $5500, а более премиальная Panda Knight стоит около $7450.

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Источник:
Electrek
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Комментарии

+93
Nikodimus73
Автор не перестаёт удивлять своими заголовками!)))
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