Представлен гибрид Chery Jetour Shanhai T2 AWD — полный привод и запас хода до 1400 км



Китайский автобренд Chery представил новинку — прокачанную версию своего городского кроссовера Jetour Shanhai T2. О ней написали в Carsnewschina.



Согласно источнику, главные отличия новинки — гибридный мотор и подключаемая задняя ось, что видно из аббревиатуры AWD в названии модели. Автомобиль предлагает гибридную двигательную установку: бензиновый мотор 1,5 TGDI с турбонаддувом и пониженным расходом топлива, а также три электродвигателя с 3-ступенчатой DHT. Суммарно модуль выдает до 610 л.с. мощности и 920 Нм крутящего момента.







Фото: Carsnewschina





Фото: Carsnewschina



Jetour Shanhai T2 AWD оснащен блокировкой заднего дифференциала, что вкупе с подключаемым полным приводом позволит водителю не застрять за пределами городских асфальтированных дорог. Системы помощи старта на подъеме, управления спуском с горы и 7 интеллектуальных режимов вождения (эконом, стандарт, спорт, грязь, снег, песок, камни) помогут еще лучше справляться с непредвиденными трудностями в пути. Машина умеет сама понимать условия езды и автоматически переключаться в нужный режим. Суммарный запас хода заявлен на уровне 1400 км, 208 км из которых она сумеет проехать на электротяге без подключения ДВС.





Фото: Carsnewschina



Стартовый ценник в Китае составляет 224 900 юаней, что по текущему курсу превращается примерно в 3 млн рублей. Официальный старт продаж намечен на 21 октября. Jetour Shanhai T2 AWD оснащен блокировкой заднего дифференциала, что вкупе с подключаемым полным приводом позволит водителю не застрять за пределами городских асфальтированных дорог. Системы помощи старта на подъеме, управления спуском с горы и 7 интеллектуальных режимов вождения (эконом, стандарт, спорт, грязь, снег, песок, камни) помогут еще лучше справляться с непредвиденными трудностями в пути. Машина умеет сама понимать условия езды и автоматически переключаться в нужный режим. Суммарный запас хода заявлен на уровне 1400 км, 208 км из которых она сумеет проехать на электротяге без подключения ДВС.Стартовый ценник в Китае составляет 224 900 юаней, что по текущему курсу превращается примерно в 3 млн рублей. Официальный старт продаж намечен на 21 октября.