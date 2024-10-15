Представлен гибрид Chery Jetour Shanhai T2 AWD — полный привод и запас хода до 1400 км

Олег

Фото: Carsnewschina


Китайский автобренд Chery представил новинку — прокачанную версию своего городского кроссовера Jetour Shanhai T2. О ней написали в Carsnewschina.

Согласно источнику, главные отличия новинки — гибридный мотор и подключаемая задняя ось, что видно из аббревиатуры AWD в названии модели. Автомобиль предлагает гибридную двигательную установку: бензиновый мотор 1,5 TGDI с турбонаддувом и пониженным расходом топлива, а также три электродвигателя с 3-ступенчатой DHT. Суммарно модуль выдает до 610 л.с. мощности и 920 Нм крутящего момента.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Фото: Carsnewschina
Фото: Carsnewschina

Фото: Carsnewschina
Фото: Carsnewschina

Jetour Shanhai T2 AWD оснащен блокировкой заднего дифференциала, что вкупе с подключаемым полным приводом позволит водителю не застрять за пределами городских асфальтированных дорог. Системы помощи старта на подъеме, управления спуском с горы и 7 интеллектуальных режимов вождения (эконом, стандарт, спорт, грязь, снег, песок, камни) помогут еще лучше справляться с непредвиденными трудностями в пути. Машина умеет сама понимать условия езды и автоматически переключаться в нужный режим. Суммарный запас хода заявлен на уровне 1400 км, 208 км из которых она сумеет проехать на электротяге без подключения ДВС. 

Фото: Carsnewschina
Фото: Carsnewschina

Стартовый ценник в Китае составляет 224 900 юаней, что по текущему курсу превращается примерно в 3 млн рублей. Официальный старт продаж намечен на 21 октября. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Carsnewschina
Cсылки по теме:
Владимир Путин разрешил жестко наказывать любителей автомобильных гаджетов
Камеры на дорогах России начнут штрафовать по-новому. Проверьте свои авто до этой даты
Все иномарки подорожают в России с 1 октября

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1960
tellurian
Если везти для себя, то выше 5 млн будет в РФ 😢
37 минут назад
#

Читайте также