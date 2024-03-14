Представлен идеальный городской велосипед с «автоматом», который невозможно не захотеть



Фото: Lectric





Компания Lectric представила новинку — городской велосипед с автоматическим переключением передач. О нем написали в New Atlas.



Согласно источнику, это первый подобный электровелосипед по относительно доступной цене. Ранее любой, кто хотел бы оборудовать своего «железного коня» автоматическим переключением передач, заплатил бы более $10 тысяч, а новинка от Lectric обойдется всего в $1999.





Коробка передач Pinion изобретена в Германии и отличается средним расположением крепления вместо заднего — считается, что это более надежный вариант. В сочетании с технологией Smart.Shift её даже можно использовать подобно лепестковому переключателю в спортивных авто. Девайс поставляется с батареей в 500 Втч, которая обеспечит до 70 км хода.Система передач в велосипеде Lectric One способна переключаться автоматически между шестью передачами в зависимости от рельефа местности, причем водитель может вручную выбрать, с какой именно он хочет стартовать. К велосипеду «прилагается» мобильное приложение для тонкой настройки «АКПП». А еще с его помощью можно проверять натяжение ремня по звуку; да, у велика ременной привод вместо цепи — это снижает шум при езде и исключает вероятность запачкать одежду смазкой.