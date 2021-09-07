









8 ГБ + 128 ГБ — 619 долларов США

12 ГБ + 128 ГБ — 681 доллара США

12 ГБ + 256 ГБ — 743 доллара США

12 ГБ + 128 ГБ — 697 долларов США

12 ГБ + 256 ГБ — 759 долларов США

16 ГБ + 256 ГБ — 836 долларов США

18 ГБ + 512 ГБ — 991 доллар США

18 ГБ + 512 ГБ + аксессуары — 1084 доллара США







Компания Nubia представила игровой смартфон Red Magic 6s Pro. Новинка получила новейший процессор Snapdragon 888+, прозрачный корпус через который виднеется активная система охлаждения с RGB-подсветкой и новую расцветку корпуса, в остальном смартфон не сильно отличается от модели Red Magic 6 Pro — выпущенный ранее в этом году.За вычислительные возможности в смартфоне отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888+, работающий в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флеш-накопителем стандарта UFS 3.1. На выбор пользователю доступны следующие модификации ОЗУ/ПЗУ: 8/128 ГБ, 12/128 ГБ, 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 18/512 ГБ соответственно.Для охлаждения Snapdragon 888+, производитель установил многослойную систему, обеспечивающую максимальный контакт и отвод тепла от всех нагреваемых компонентов с обеих сторон материнской платы. Важной особенностью смартфона является наличие миниатюрной турбины с RGB-подсветкой. Скорость вращения которой достигает 20 тысяч оборотов в минуту.Новинка получила 6,8-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080×2400 точек, частотой обновления 165 Гц и частотой тача 720 Гц. В верхней части лицевой панели встроена фронтальная камера на 8 МП. Сканер отпечатка пальца с поддержкой мониторинга сердечного ритма встроен в дисплей.Основная камера оснащена тремя сенсорами, главный датчик на 64 МП с поддержкой 8K ULTRA HD, дополненный 8-мегапиксельным «шириком», третий сенсор — 2-мегапиксельный макрообъектив.В смартфон можно установить две физические SIM-карты, заявлена поддержка сетей 5G, WiFi поколения 6E, Bluetooth версии 5.1 и NFC модуль для бесконтактной оплаты. Спутниковая система навигации поддерживает GPS, Galileo, ГЛОНАСС и Beidou.Для более полного погружения в мир игр и кино, производитель установил стереодинамики с поддержкой объемного звука DTS Ultra X, а для комфортного геймплея на боковой грани есть сенсорные триггеры. Из прочего, в смартфоне установлен 3,5-мм разъём для наушников, USB-C и все необходимые датчики, такие как акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения и освещения.За автономность гаджета отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, которая обеспечивает полное восполнение энергии с 0 до 100% за 17 минут.Смартфон из коробки работает на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой Red Magic 4.5. Габариты устройства составляют 69,86x77,19x9,5 мм, а вес — 215 г.Red Magic 6s Pro доступен в трех цветовых решениях: Shining Black, Star White и Transparent Edition. Цены на смартфоны выглядят следующим образом:В цвете Shining Black, Star WhiteВ цвете Transparent Edition (прозрачный)Ограниченная серия Tencent Games Battlefield CamouflageСтарт продаж в Китае запланирован на 9 сентября, а предзаказы уже открыты. Глобальная версия устройства появится в ближайшие дни.