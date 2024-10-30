Представлен iQOO 13 — свежайший Snapdragon 8 Elite с RGB и нейросетями для геймеров от Vivo







Компания Vivo выпустила новинку — флагман под суббрендом iQOO с самым новым чипом от Qualcomm на борту. Смартфон ориентирован на геймеров и получит соответствующие фичи.



Поскольку суббренд iQOO позиционируется как игровой, то на камерах новинки особого акцента не делается. При этом производительность и качество дисплея будут на высоте. «Под капотом» iQOO 13 скрывается свежий и мощный Snapdragon 8 Elite вместе с ИИ-сопроцессором SuperComputing, который отвечает за увеличение разрешение в играх в реальном времени и генерацию кадров. Тру-геймеры найдут в ободке камеры настраиваемую RGB-подсветку. Прямо из коробки будет установлена OriginOS 5 на базе Android 15.



