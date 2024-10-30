Представлен iQOO 13 — свежайший Snapdragon 8 Elite с RGB и нейросетями для геймеров от Vivo

Олег

iQOO

Компания Vivo выпустила новинку — флагман под суббрендом iQOO с самым новым чипом от Qualcomm на борту. Смартфон ориентирован на геймеров и получит соответствующие фичи.

Поскольку суббренд iQOO позиционируется как игровой, то на камерах новинки особого акцента не делается. При этом производительность и качество дисплея будут на высоте. «Под капотом» iQOO 13 скрывается свежий и мощный Snapdragon 8 Elite вместе с ИИ-сопроцессором SuperComputing, который отвечает за увеличение разрешение в играх в реальном времени и генерацию кадров. Тру-геймеры найдут в ободке камеры настраиваемую RGB-подсветку. Прямо из коробки будет установлена OriginOS 5 на базе Android 15.

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iQOO

AMOLED-дисплей диагональю 6,82 дюйма поддерживает LTPO, то есть заряд и без того внушительного аккумулятора на 6150 mAh будет расходоваться экономно. Экран поддерживает частоту обновления изображения до 144 Гц и имеет разрешение 3168 × 1440, что дает соотношение 510 ppi — картинка будет максимально гладкой и приятной глазу. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 120 ватт по USB-С-кабелю.

Продажи iQOO 13 в четырех цветах стартуют 5 ноября с цены в 4000 юаней, что составляет примерно 52 000 рублей по курсу. 

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Комментарии

Юра из МУРа
+265
Юра из МУРа
Две недели назад Vivo под своим брендом флагманы представила, в том числе отличный "миник". У вас статьи не было
Сегодня в 15:07
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