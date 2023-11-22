Представлен Kandinsky 3.0 от «Сбера». Фанаты СССР будут в восторге

«Сбер» представил обновленную нейросеть Kandinsky 3.0 на конференции AI Journey 2023. Об этом пишет Rozetked.



Kandinsky — это генеративная нейросетевая модель, которая умеет создавать фото и видео по текстовым описаниям. Для обучения версии 3.0 разработчики использовали 1,5 миллиарда пар «тест — изображение». Вот как изменился Kandinsky после обновления:







Стал лучше понимать текстовые запросы пользователя

Генерирует более реалистичные изображения

Обладает обширными знаниями российского культурного кода и особенностей страны, поэтому отлично справляется с генерацией всего, что связано с советским временем — личностей, персонажей, объектов культуры и искусства.

Лучше справляется с дорисовкой и редактированием готовых изображений.











Сейчас ИИ умеет создавать картинки разрешением до 1024х1024, причем пользователь может выбрать желаемое соотношение сторон. А еще можно сгенерировать 4-секундную анимацию с максимальным разрешением 640х640 и частотой 24 кадра с секунду. Одна секунда видео создается примерно 20 секунд.



Попробовать Kandinsky 3.0 можно на платформе fusionbrain.ai, в ботах Telegram и VK и в чат-боте GigaChat. Кроме того, ИИ работает в приложении «Сбербанк Онлайн» и «Салют». Сейчас ИИ умеет создавать картинки разрешением до 1024х1024, причем пользователь может выбрать желаемое соотношение сторон. А еще можно сгенерировать 4-секундную анимацию с максимальным разрешением 640х640 и частотой 24 кадра с секунду. Одна секунда видео создается примерно 20 секунд.Попробовать Kandinsky 3.0 можно на платформе fusionbrain.ai, в ботах Telegram и VK и в чат-боте GigaChat. Кроме того, ИИ работает в приложении «Сбербанк Онлайн» и «Салют».