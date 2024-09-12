Представлен кнопочный телефон со встроенным YouTube. Ценник — бомба



Компания HMD, которой принадлежит бренд Nokia, представила кнопочный телефон с возможностью залипать в ютубе. О нем рассказали в Gizmochina.



Согласно источнику, бренд выпустил две модели одновременно — HMD 105 и HMD 110, обе с поддержкой скоростного мобильного интернета 4G LTE. Дизайн у телефонов классический, который понравится большинству пользователей. Компания делает акцент на особо прочной конструкции устройств.







Что касается технического оснащения и ПО, то здесь есть на что посмотреть: встроенный МЗ3-плеер, FM-радио, поддержка microSD до 32 Гб и встроенное приложение Phone Talker. Но самое главное — утилита Cloud Phone, которая предоставляет доступ к Youtube, Youtube Shorts и даже YouTube Music.



Новинки начали продаваться в Индии по цене 2199 и 2399 рупий. В пересчете на рубли это примерно 2400 и 2600 рублей — крайне привлекательная стоимость для такого набора опций и нестыдного внешнего вида.