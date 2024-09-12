Представлен кнопочный телефон со встроенным YouTube. Ценник — бомба

Олег

HMD


Компания HMD, которой принадлежит бренд Nokia, представила кнопочный телефон с возможностью залипать в ютубе. О нем рассказали в Gizmochina.

Согласно источнику, бренд выпустил две модели одновременно — HMD 105 и HMD 110, обе с поддержкой скоростного мобильного интернета 4G LTE. Дизайн у телефонов классический, который понравится большинству пользователей. Компания делает акцент на особо прочной конструкции устройств.

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Что касается технического оснащения и ПО, то здесь есть на что посмотреть: встроенный МЗ3-плеер, FM-радио, поддержка microSD до 32 Гб и встроенное приложение Phone Talker. Но самое главное — утилита Cloud Phone, которая предоставляет доступ к Youtube, Youtube Shorts и даже YouTube Music.

Новинки начали продаваться в Индии по цене 2199 и 2399 рупий. В пересчете на рубли это примерно 2400 и 2600 рублей — крайне привлекательная стоимость для такого набора опций и нестыдного внешнего вида. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

ierom
+142
ierom
надо присмотреться))
час назад в 12:58
#
Tigrolik
+726
Tigrolik
Оно блокировку умеет обходить?
час назад в 13:00
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