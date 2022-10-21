Представлен набор иконок для iPhone в стиле macOS Big Sur. Как установить?

В сети появился кастомный набор иконок приложений в стиле новых macOS. Об этом написали в iDownloadBlog.
Согласно источнику, новый набор значков называется Glo и предлагается бесплатно. Он нарисован в стиле иконок macOS Big Sur и Monterey. Как известно, в 2020 году Apple кардинально изменила дизайн macOS, среди прочего добавив туда новые иконки. Многие ждали их прихода в iOS 15, но на iPhone и iPad значки приложений остались прежними.
Иконпак содержит более сотни значков различных популярных приложений и поддерживается как на Android, так и на iOS. Что касается Android, то установить его не составит труда — эта ОС позволяет гибко настраивать систему по своему вкусу.
Владельцам iPhone и iPad воспользоваться иконками будет несколько сложнее. Для поклонников джейлбрейка существует репозиторий ConceptCentral для установки пака Glo. Его можно найти вот здесь:
Если же вы пользуетесь iPhone/iPad с официальной прошивкой без джейлбрейка, то вам потребуется скачать приложение «Команды» и воспользоваться нашим гайдом.