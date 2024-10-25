Представлен незаменимый девайс для всех, кто по-настоящему любит своего кота

Компания Hiigge выпустила умную поилку, которая поможет контролировать водный баланс в организме домашней кошки. О нем написали в lifehacker.
Проблема с регулярным питьём воды существует не только у современных людей. Ей подвержены и кошки, особенно домашние, жизнь которых проходит в постоянном дефиците движения. Из-за чрезмерно ленивого менталитета кот может пить гораздо меньше воды, чем требуется для его здоровья. Эту проблему может решить питьевой фонтанчик: движущаяся вода привлекает кота больше, чем статичная, и он приходит попить чаще.
Проблема с регулярным питьём воды существует не только у современных людей. Ей подвержены и кошки, особенно домашние, жизнь которых проходит в постоянном дефиците движения. Из-за чрезмерно ленивого менталитета кот может пить гораздо меньше воды, чем требуется для его здоровья. Эту проблему может решить питьевой фонтанчик: движущаяся вода привлекает кота больше, чем статичная, и он приходит попить чаще.
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Согласно источнику, Hiigge Snowball сделан из специального пластика Tritan без вредных веществ и умеет подсчитывать количество воды, выпитое питомцем в течение дня, и передавать эти данные на смартфон владельца. Поилка и синхронизация работает даже без розетки — встроенный аккумулятор обеспечит подачу воды в течение 120 дней. Четырехслойный фильтр очищает воду от хлора, примесей и грязи; а следит за этим встроенная функция TDS (контроль количества растворенных твердых веществ).
Поилка Hiigge Snowball уже продается на Indiegogo за $49, что составляет около 4750 рублей по курсу ЦБ.