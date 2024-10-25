Представлен незаменимый девайс для всех, кто по-настоящему любит своего кота







Компания Hiigge выпустила умную поилку, которая поможет контролировать водный баланс в организме домашней кошки. О нем написали в lifehacker.



Проблема с регулярным питьём воды существует не только у современных людей. Ей подвержены и кошки, особенно домашние, жизнь которых проходит в постоянном дефиците движения. Из-за чрезмерно ленивого менталитета кот может пить гораздо меньше воды, чем требуется для его здоровья. Эту проблему может решить питьевой фонтанчик: движущаяся вода привлекает кота больше, чем статичная, и он приходит попить чаще.



