Представлен незаменимый девайс для всех, кто по-настоящему любит своего кота

Олег

Hiigge

Компания Hiigge выпустила умную поилку, которая поможет контролировать водный баланс в организме домашней кошки. О нем написали в lifehacker.

Проблема с регулярным питьём воды существует не только у современных людей. Ей подвержены и кошки, особенно домашние, жизнь которых проходит в постоянном дефиците движения. Из-за чрезмерно ленивого менталитета кот может пить гораздо меньше воды, чем требуется для его здоровья. Эту проблему может решить питьевой фонтанчик: движущаяся вода привлекает кота больше, чем статичная, и он приходит попить чаще.

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Hiigge

Согласно источнику, Hiigge Snowball сделан из специального пластика Tritan без вредных веществ и умеет подсчитывать количество воды, выпитое питомцем в течение дня, и передавать эти данные на смартфон владельца. Поилка и синхронизация работает даже без розетки — встроенный аккумулятор обеспечит подачу воды в течение 120 дней. Четырехслойный фильтр очищает воду от хлора, примесей и грязи; а следит за этим встроенная функция TDS (контроль количества растворенных твердых веществ).

Поилка Hiigge Snowball уже продается на Indiegogo за $49, что составляет около 4750 рублей по курсу ЦБ. 

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Источник:
lifehacker
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Комментарии

+980
hate_u
Вещь конечно забавная, но мой кот уже 7 лет пьёт воду из миски за 150р.
2 часа назад в 22:05
#
+102
pruss hate_u
Вот поэтому Вы м не знаете, что сегодня он выпил 5 грамм больше :)
2 часа назад в 22:08
#
Олег Воронин
+2367
Олег Воронин hate_u
Наша шотландка наотрез отказывалась пить из емкостей объемом меньше 10 литров. Реально набирали тазик для постиранного белья, и она пила из него. Никакие хитрости не помогали, не пьет из обычных мисок и всё тут.
Фонтанчик спас положение, постоянно прикладывается))) в теплое время года вообще проводит рядом с ним по полдня
2 часа назад в 22:29
#
+956
Paspartu hate_u
Мой вислоухий кот только из под крана воду пил. Весь день мог ждать пока приду и открою его
2 часа назад в 22:32
#

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