Представлен Nothing Phone (2)

Компания Nothing только что представила несколько новых устройств на собственной презентации. Напомним, что Карл Пэй неоднократно показывал новинки в сети перед официальным релизом.











Главный релиз этого вечера — Nothing Phone (2). Смартфон претерпел небольшие внешние изменения, о которых мы рассказывали вот здесь. Если коротко: глифы стали более гибкими в настройке, изменилась их форма и расположение. В остальном смартфон остался в прежнем узнаваемом дизайне: прозрачная задняя крышка, прямые грани и огромный дисплей с тонкими рамками. Заднее стекло теперь слегка скруглено по краям. Отверстие для фронтальной камеры «переехало» из левого угла к середине верхней грани.











Что касается технических Nothing Phone (2) характеристик, то вот они:



Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (первое поколение смартфона работало на среднебюджетном 778G+)

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 (первое поколение смартфона работало на среднебюджетном 778G+) Память: 8 + 256 Гб в базе, доступны конфигурации 12 + 256 Гб и 12 + 512 Гб.

8 + 256 Гб в базе, доступны конфигурации 12 + 256 Гб и 12 + 512 Гб. Аккумулятор: 4700 mAh (на 200 mAh больше, чем в первой модели)

4700 mAh (на 200 mAh больше, чем в первой модели) Дисплей: 6,7 дюйма, OLED, частота обновления изображения 120 Гц, поддержка LTPO 1-120 Гц.

6,7 дюйма, OLED, частота обновления изображения 120 Гц, поддержка LTPO 1-120 Гц. Камера: основной модуль 50 Мп + сверхширокоугольная линза. Фронтальная 32 Мп-камера от Sony. Собственное ПО Nothing умеет автоматически регулировать динамический диапазон, чтобы избежать пересветов в контрастных сценах.

Инженеры доработали интерфейс Nothing OS, сделав его более цельным. Стиль проработан, лишние цвета убраны, оформление приближено к монохромному, в том числе уникальных живых виджетах.Смартфон уже доступен для предзаказа в Великобритании и США по цене $599.