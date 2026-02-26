Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Представлен Nothing Phone 4a в нереально крутом цвете. Его хочется купить сразу же

Олег

Скриншот из видео Nothing / YouTube

Компания Nothing показала свой новый среднебюджетник в красивом розовом корпусе. О нем написали в Digital Trends. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, смартфон в таком цвете бренд выпускает впервые — помимо розового, девайс будет доступен в черном, белом и синем цветах. Спецификации новинка пока неизвестны, поскольку релиз состоится 5 марта. Компания лишь затизерила внешний вид новинки, и ее действительно хочется купить: красивый приглушенный нежно-розовый оттенок очень хорошо смотрится с бежевыми вставками под прозрачной задней крышкой. Модуль камер обрамлен серебристой рамкой. 


Скриншот из видео Nothing / YouTube

Глифы теперь представлены в виде полоски из семи светодиодов справа от блока камер, они отображают состояние устройства и оповещения, а также визуальные эффекты. Ценник пока не раскрывается. 
1
Источник:
Digital Trends
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Карл Пей отменил Nothing Phone (4). Что он предлагает взамен?
Обзор смартфона Nothing Phone (3)
Ваши друзья попросят потрогать ваш iPhone в этом чехле за три копейки с AliExpress

Рекомендации

Рекомендации

Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах
Релиз iOS 26.2 изменит ваш iPhone, и это не шутка
Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

🆎
+49
🆎
пффф 💨 😂 вот и бери. Олег Розовенький будешь 🤣
2 часа назад в 12:14
#
Олег Воронин
+2358
Олег Воронин 🆎
У меня уже есть розовый iPhone 15. Фото есть в тексте про мои гаджеты.
час назад в 12:26
#
🆎
+49
🆎
А я ничего против этого цвета не имею . 🤣

✌️
час назад в 12:39
#
kardigan
+4360
kardigan
Нереально розовый🤣
17 минут назад
#