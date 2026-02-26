Представлен Nothing Phone 4a в нереально крутом цвете. Его хочется купить сразу же



Скриншот из видео Nothing / YouTube



Компания Nothing показала свой новый среднебюджетник в красивом розовом корпусе. О нем написали в Digital Trends. Компания Nothing показала свой новый среднебюджетник в красивом розовом корпусе. О нем написали в Digital Trends. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, смартфон в таком цвете бренд выпускает впервые — помимо розового, девайс будет доступен в черном, белом и синем цветах. Спецификации новинка пока неизвестны, поскольку релиз состоится 5 марта. Компания лишь затизерила внешний вид новинки, и ее действительно хочется купить: красивый приглушенный нежно-розовый оттенок очень хорошо смотрится с бежевыми вставками под прозрачной задней крышкой. Модуль камер обрамлен серебристой рамкой.Глифы теперь представлены в виде полоски из семи светодиодов справа от блока камер, они отображают состояние устройства и оповещения, а также визуальные эффекты. Ценник пока не раскрывается.