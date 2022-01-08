Организация Wi-Fi Alliance представила новый стандарт беспроводной связи — Wi-Fi 6 Release 2. Он отличается более высокой производительностью и энергоэффективностью, чем Wi-Fi 6E и более ранние стандарты Wi-Fi.

В Wi-Fi 6 Release 2 используются диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц, благодаря чему к роутеру можно подключить ещё больше устройств, и их сигнал не будет интерферировать друг с другом, мешая соединению. Этот стандарт задействует многопользовательскую технологию MU-MIMO, чем сокращает значения задержки при передаче данных, что важно для онлайн-игр и видеоконференций. Wi-Fi 6 Release 2 также получил поддержку режима пониженного энергопотребления, который увеличивает автономность гаджетов, работающих от аккумуляторов и батареек. Этот режим позволяет уводить интернет-соединение в сон, пробуждая его при необходимости.

В ближайшие месяцы производители различных устройств получат информацию обо всех спецификациях Wi-Fi 6 Release 2 и техническую документацию, позволяющую реализовать поддержку этого стандарта в их продукции. После этого они начнут выпуск гаджетов, совместимых с новым стандартом.



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