



Организация Wi-Fi Alliance представила новый стандарт беспроводной связи — Wi-Fi 6 Release 2. Он отличается более высокой производительностью и энергоэффективностью, чем Wi-Fi 6E и более ранние стандарты Wi-Fi.



В Wi-Fi 6 Release 2 используются диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц, благодаря чему к роутеру можно подключить ещё больше устройств, и их сигнал не будет интерферировать друг с другом, мешая соединению. Этот стандарт задействует многопользовательскую технологию MU-MIMO, чем сокращает значения задержки при передаче данных, что важно для онлайн-игр и видеоконференций. Wi-Fi 6 Release 2 также получил поддержку режима пониженного энергопотребления, который увеличивает автономность гаджетов, работающих от аккумуляторов и батареек. Этот режим позволяет уводить интернет-соединение в сон, пробуждая его при необходимости.



В ближайшие месяцы производители различных устройств получат информацию обо всех спецификациях Wi-Fi 6 Release 2 и техническую документацию, позволяющую реализовать поддержку этого стандарта в их продукции. После этого они начнут выпуск гаджетов, совместимых с новым стандартом.







