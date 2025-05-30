Представлен Perplexity Labs — инструмент, который лишит работы многих

Информация, которая собиралась специалистами несколько дней, будет готова за десять минут.
По словам компании, подобная работа занимает несколько дней и задействует целую команду специалистов. Perplexity Labs достаточно десяти минут, чтобы углубленно изучить материал веб-страниц, сгенерировать код, создать диаграмму и все необходимые изображения.
Perplexity Labs входит в тарифный план Perplexity Pro за $20 в месяц. Инструмент имеет собственные приложения на iOS и Android, а также веб-версию. Приложения для Windows и Mac обещают представить позже.