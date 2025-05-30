Представлен Perplexity Labs — инструмент, который лишит работы многих

Артем
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Информация, которая собиралась специалистами несколько дней, будет готова за десять минут.

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Создатели поисковой системы и чат-бота Perplexity представили Perplexity Labs — инструмент, который за короткий срок создает отчеты, электронные таблицы, веб-приложения и информационные сводки с глубоким анализом темы и обширными исследованиями.

По словам компании, подобная работа занимает несколько дней и задействует целую команду специалистов. Perplexity Labs достаточно десяти минут, чтобы углубленно изучить материал веб-страниц, сгенерировать код, создать диаграмму и все необходимые изображения. 

Perplexity Labs входит в тарифный план Perplexity Pro за $20 в месяц. Инструмент имеет собственные приложения на iOS и Android, а также веб-версию. Приложения для Windows и Mac обещают представить позже.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

kardigan
+4005
kardigan
«Вкалывают роботы, а не человек!»
-помните песенку из электроника?!
Там всё было оптимистично, а в реальности всё как то грустно🤨
Сегодня в 10:22
#
tellurian
+2420
tellurian
Люди всё равно будут нужны: вносить данные, проверять, обслуживать.
27 минут назад
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