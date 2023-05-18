Представлен первый ноутбук без дисплея. Он выглядит как девайс из фильмов про будущее

Фото: Sightful



Компания Sightful выпустила свой первый ноутбук, который не имеет встроенного дисплея. О нём рассказали в Hypebeast.



Согласно источнику, вендор из Тель-Авива представил свой первый девайс — безэкранный ноутбук. Он получил название Spacetop и умещен в корпус размером 11 дюймов. Девайс оснащен модулем 5G, клавиатурой, чипом Snapdragon 865 и графическим процессором Adreno 650. На борту есть 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти.



Но самое интересное — это проектор. Spacetop умеет проецировать изображение рабочего стола прямо в воздух перед пользователем. Кроме того, можно одновременно вывести несколько десктопов и работать в мультирежиме. Чтобы видеть виртуальный монитор, пользователю придется каждый раз надевать специальные очки.



Работа на Spacetop выглядит со стороны как эпизод из фильма о высокотехнологичном будущем. Ценник на инновационное устройство пока не озвучен, компания планирует выпустить его в количестве 1000 штук, чтобы проверить спрос.