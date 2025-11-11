Представлен первый российский робот-гуманоид Aidol. Он упал на сцене прямо во время презентации







В Москве показали первого антропоморфного робота с воплощённым искусственным интеллектом под названием Aidol. В Москве показали первого антропоморфного робота с воплощённым искусственным интеллектом под названием Aidol.

Девайс создан Новой технологической коалицией. Он способен работать полностью офлайн, без подключения к облачным сервисам. По замыслу, Aidol должен был стать витриной отечественных технологий, но на презентации робот внезапно отключился и упал после выхода на сцену.Создатели рассказали, что Aidol способен ходить на двух ногах, манипулировать предметами и общаться с людьми, выражая эмоции при помощи 19 сервоприводов, отвечающих за мимику. Он поддерживает 12 базовых эмоций и сотни микровыражений, оснащён семью микрофонами, двумя стереокамерами и сенсорами для ориентации в пространстве. Робот способен удерживать предметы весом до 10 кг и двигаться со скоростью до 6 км/ч, сохраняя равновесие даже на неровной поверхности. Но на ровной сцене гравитация одержала верх.Кроме того, Aidol получил 77 степеней свободы и уровень локализации компонентов в 77%. В будущем его хотят довести до 93%. Он работает автономно до 6 часов и обучается на собственных датасетах.Несмотря на падение, разработчики считают проект ключевым шагом к созданию российских сервисных и промышленных роботов нового поколения.