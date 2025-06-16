Представлен Android-планшет, с которым не сможет конкурировать ни один iPad

Олег

Фото: BOOX

Фото: BOOX

Компания BOOX представила свою новую электронную книгу, которая способна заменить классические планшеты с IPS и OLED, а некоторые детали новинки намекают на конкуренцию с iPad Pro. Подробности у Yanko Design.

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Согласно источнику, новый BOOX Tab XC получил экран диагональю 13,3 дюйма с оптимальным для работы с текстом и документами соотношением сторон 4:3. Это E-Ink-матрица Kaleido 3 Color, самая свежая из доступных массово модулей электронных чернил. Фактически экран почти соответствует листу формата А4, что позволяет работать с документами без лишнего масштабирования и скроллинга, как будто это обычные бумажные листы.

Фото: BOOX
Фото: BOOX 

Может показаться, что планшет с E-ink даже близко не заменит планшет с быстрым и ярким IPS, но это обманчивое впечатление. На самом деле такой ридер может оказаться гораздо удобнее айпада. Скроллить соцсети и смотреть тиктоки на таком экране некомфортно, а значит ничто не будет отвлекать вас от работы; при этом вендор сделал всё возможное, чтобы именно рабочие задачи выполнять на нем было очень удобно.


Вендор позиционирует устройство не как читалку электронных книг, а как полноценный планшет взамен классического, на iPadOS или Android. Сам Tab XC как раз работает на Android 13 и имеет предустановленный Google Play Store, а в проприетарной оболочке предусмотрена многооконность — прямо как на iPad. Для более приятной работы в системе есть функция BSR, которая сглаживает переходы; с ней динамичные действия на E-ink выглядят приятнее.

Фото: BOOX
Фото: BOOX 

Сходства с «яблочным» планшетом добавляет фирменная клавиатура для ридера — она имеет полный набор клавиш и даже оснащена трекпадом, прямо как Apple Magic Keyboard последних лет. На этом параллели не заканчиваются: BOOX разработала свой собственный электронный карандаш для Tab XC, который поможет делать правки, заметки и просто работать с системой.

Фото: BOOX
Фото: BOOX 

Ценник у такого устройства не может быть бросовым — BOOX Tab XC стоит от $820, что составляет примерно 65 тысяч рублей по курсу. Самый доступный 13-дюймовый iPad Pro на маркетплейсах стартует примерно с 90 тысяч рублей.

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

tellurian
+2446
tellurian
Очень дорогое и мало функциональное устройство. Пусть и с хорошим экраном.
При таком выборе, лучше купить айпад или другой планшет.
Сегодня в 14:45
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kardigan
+4022
kardigan
Лист ватмана, циркуль с линейкой вообще не будет отвлекать всякой ерундой👍
Сегодня в 15:52
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