Представлен российский электрокар «Амберавто А5» от «Автотора». И нет, это не китаец

Калининградский завод «Автотор» объявил о выходе нового электромобиля отечественного производства — его собирают на бывшем заводе Renault из комплектующих французского семейного авто JMEV GSE. Это улучшенная и прокачанная версия прошлой модели, при этом ценник, похоже, подрос. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».

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