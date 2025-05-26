Представлен российский электрокар «Амберавто А5» от «Автотора». И нет, это не китаец

Фото: АвтоторСогласно источнику, «Амберавто А5» — это полностью электрический седан без гибридной установки. Под капотом у него один электромотор мощностью 160 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Разгон до сотни заявлен на уровне 10,2 секунды; то есть, машина довольно неспешная. Максимальная скорость ограничена 140 км/ч. От одного заряда длительностью 86 минут автомобиль проедет до 520 км по экономичной методике CLTC, а значит в обычном городском режиме теоретически можно отнимать от заявленного пробега 15-20%.
Калининградский завод «Автотор» объявил о выходе нового электромобиля отечественного производства — его собирают на бывшем заводе Renault из комплектующих французского семейного авто JMEV GSE. Это улучшенная и прокачанная версия прошлой модели, при этом ценник, похоже, подрос. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».
Калининградский завод «Автотор» объявил о выходе нового электромобиля отечественного производства — его собирают на бывшем заводе Renault из комплектующих французского семейного авто JMEV GSE. Это улучшенная и прокачанная версия прошлой модели, при этом ценник, похоже, подрос. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».
Фото: Автотор
Габариты авто составляют 4675 х 1835 х 1480 мм с колесной базой 2750 мм и дорожным просветом 150 мм. Показатели примерно соответствуют Toyota Corolla, которая незначительно меньше новинки. В представленной комплектации «бизнес» появилась бирюзовая расцветка кузова.
Фото: Автотор
Предыдущая версия А5 стоила 3,4 млн рублей, и за вычетом госсубсидий можно было получить приятный ценник около 2,5 млн. Стоимость А5 2025 пока держится в секрете, но источник в дилерском сообществе сообщил о предполагаемой стоимости 5 млн рублей. Ждет ли машину успех при такой стоимости и скромных спецификациях — покажет время.