Представлен самый необычный дырокол, который вы когда-либо видели

Японская компания Ohden представила дырокол для цифровых носителей информации. О нем написали в Tom’s Hardware.
Фото: Ohden
Согласно источнику, девайс под названием Puncher P30 предназначен для физического уничтожения накопителей путем проделывания в них сквозных отверстий. Он имеет несколько слотов для разных типов дисков: HDD, SSD, карты памяти и флешки. Дырокол просверливает в диске четыре отверстия с давлением до 12 тонн при помощи электрической гидравлики. После такой экзекуции восстановить данные будет невозможно, что и является главной целью появления этого монстра на свет.
Фото: Ohden
Согласно источнику, девайс под названием Puncher P30 предназначен для физического уничтожения накопителей путем проделывания в них сквозных отверстий. Он имеет несколько слотов для разных типов дисков: HDD, SSD, карты памяти и флешки. Дырокол просверливает в диске четыре отверстия с давлением до 12 тонн при помощи электрической гидравлики. После такой экзекуции восстановить данные будет невозможно, что и является главной целью появления этого монстра на свет.
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Фото: Ohden
Фото: Ohden
Фото: Ohden
Спереди есть небольшой дисплей для управления режимами работы, а сверла при необходимости можно заменить на новые. Специальный отсек для маленьких носителей вроде USB-флешек и SD-карт оснащен насадкой, которая наносит повреждения по всему накопителю, чтобы не пропустить ни одного NAND-чипа. При габаритах всего 41х29х19 см девайс весит 18 килограмм; если переносить дырокол владельцу покажется неудобным, то компания предложит докупить специальный кейс на колесиках. Ценник устройства пока не называется, а продажи стартуют с 1 июля.