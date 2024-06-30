Представлен самый необычный дырокол, который вы когда-либо видели

Японская компания Ohden представила дырокол для цифровых носителей информации. О нем написали в Tom’s Hardware.Согласно источнику, девайс под названием Puncher P30 предназначен для физического уничтожения накопителей путем проделывания в них сквозных отверстий. Он имеет несколько слотов для разных типов дисков: HDD, SSD, карты памяти и флешки. Дырокол просверливает в диске четыре отверстия с давлением до 12 тонн при помощи электрической гидравлики. После такой экзекуции восстановить данные будет невозможно, что и является главной целью появления этого монстра на свет.