Представлен Spacetop G1 — горбатый ноутбук без экрана, который стоит дороже макбука и влюбляет с первого взгляда

Компания Spacetop представила свой первый ноутбук, в котором вместо дисплея используются очки. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, устройство называется Spacetop G1 и снаружи выглядит как обычная беспроводная клавиатура с подставкой под планшет — у него нет встроенного дисплея. Вместо этого девайс предлагает виртуальный экран, которым можно воспользоваться при помощи комплектных AR-очков. Они подключаются к ноутбуку кабелем и хранятся на месте дисплея, из-за чего на корпусе образовался забавный «горб».

Spacetop G1 работает на базе SpaceOS, которая заявлена как «пространственную операционную систему, созданную для повышения производительности». Возможно, в её основе лежит одна из многочисленных сборок Linux. Что до «железа», то внутри скрывается чипсет Snapdragon QC8550 и 16/128 Гб памяти. С помощью USB-С-порта его можно подключать к обычному монитору.Весь ноут получается тяжелее, чем MacBook Air, однако разработчики делают упор на легкость (85 грамм) и компактность очков, в отличие от тяжелой и громоздкой Apple Vision Pro. В них встроены два FullHD-дисплея с поддержкой 90 Гц и подобранные офтальмологом линзы. Ноутбук будут продавать в октябре 2024 года за $1900, но по предзаказу его можно заполучить на $200 дешевле. В эту концепцию «очки на веревочке» невозможно не влюбиться.