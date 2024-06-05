Представлен Spacetop G1 — горбатый ноутбук без экрана, который стоит дороже макбука и влюбляет с первого взгляда

Олег

Spacetop G1

Компания Spacetop представила свой первый ноутбук, в котором вместо дисплея используются очки. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, устройство называется Spacetop G1 и снаружи выглядит как обычная беспроводная клавиатура с подставкой под планшет — у него нет встроенного дисплея. Вместо этого девайс предлагает виртуальный экран, которым можно воспользоваться при помощи комплектных AR-очков. Они подключаются к ноутбуку кабелем и хранятся на месте дисплея, из-за чего на корпусе образовался забавный «горб».

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Spacetop G1

Spacetop G1 работает на базе SpaceOS, которая заявлена как «пространственную операционную систему, созданную для повышения производительности». Возможно, в её основе лежит одна из многочисленных сборок Linux. Что до «железа», то внутри скрывается чипсет Snapdragon QC8550 и 16/128 Гб памяти. С помощью USB-С-порта его можно подключать к обычному монитору.

Spacetop G1

Весь ноут получается тяжелее, чем MacBook Air, однако разработчики делают упор на легкость (85 грамм) и компактность очков, в отличие от тяжелой и громоздкой Apple Vision Pro. В них встроены два FullHD-дисплея с поддержкой 90 Гц и подобранные офтальмологом линзы. Ноутбук будут продавать в октябре 2024 года за $1900, но по предзаказу его можно заполучить на $200 дешевле. В эту концепцию «очки на веревочке» невозможно не влюбиться. 


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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1405
tellurian
Возьму только если мне заплатят.
Старинный продукт. Для гиков
Сегодня в 11:23
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XuliGAN
+151
XuliGAN
Что он делает? Влюбляет в себя с первого взгляда? Ну и заголовок там на фотографии что то страшное и горбатое, вы что там курите ребята?
2 часа назад в 13:15
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