Представлен стандарт Matter 1.5. Он изменит умные дома навсегда

Альянс стандартов связи, членом которого является Apple, сегодня представил Matter 1.5, новейшую версию кроссплатформенного стандарта для умного дома. Он включает в себя поддержку камер, замков и датчиков состояния почвы, а также обновлённые возможности управления энергопотреблением.
Кроме того, стандарт поддерживает встроенные в дверные замки камеры, уличные и комнатные камеры, модели с подсветкой и радионянями, а также девайс с проводными подключениями вроде PoE и Ethernet. Воспроизведение и хранение роликов остаётся на стороне производителя или платформы, а локальный и удалённый доступ реализуются из коробки.
В обновлённом стандарте Matter также изменилась логика управления «закрытиями» штор, занавесок, ворот и гаражных систем. Теперь появился единый стандарт для всех типов движений: раздвижения, подъёма, поворота, открытия наружу и внутрь. Устройства смогут корректно сообщать свой статус в любой экосистеме, что избавит от путаницы при получении оповещений «частично открыто» или «неизвестно».
Для ухода за растениями в ближайшее время будут представлены датчики почвы, которые измеряют температуру и влажность и могут работать в паре с клапанами и системами орошения Matter для автоматического полива.
В энергоблоке Matter 1.5 появились расширенные инструменты мониторинга: устройства получают данные о тарифах, цене электроэнергии и углеродных выбросах в реальном времени, чтобы точнее рассчитывать стоимость работы и воздействие на окружающую среду. Работать эта фича будет только в некоторых странах.
Теперь ход за крупными производителями электроники, такими как Xiaomi. Ждём умные камеры и замки с поддержкой Matter.