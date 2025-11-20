Представлен стандарт Matter 1.5. Он изменит умные дома навсегда







Альянс стандартов связи, членом которого является Apple, сегодня представил Matter 1.5, новейшую версию кроссплатформенного стандарта для умного дома. Он включает в себя поддержку камер, замков и датчиков состояния почвы, а также обновлённые возможности управления энергопотреблением. Альянс стандартов связи, членом которого является Apple, сегодня представил Matter 1.5, новейшую версию кроссплатформенного стандарта для умного дома. Он включает в себя поддержку камер, замков и датчиков состояния почвы, а также обновлённые возможности управления энергопотреблением. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Matter 1.5 стал самым крупным обновлением за последнее время и впервые получил полноценную поддержку камер. Теперь производители могут выпускать устройства с потоковой передачей видео и звука через протокол WebRTC, с двусторонней связью, панорамированием, наклоном, зумом, зонами приватности и детекцией движения. Всё без отдельных API и кастомных интеграций в тот же HomeKit.Кроме того, стандарт поддерживает встроенные в дверные замки камеры, уличные и комнатные камеры, модели с подсветкой и радионянями, а также девайс с проводными подключениями вроде PoE и Ethernet. Воспроизведение и хранение роликов остаётся на стороне производителя или платформы, а локальный и удалённый доступ реализуются из коробки.В обновлённом стандарте Matter также изменилась логика управления «закрытиями» штор, занавесок, ворот и гаражных систем. Теперь появился единый стандарт для всех типов движений: раздвижения, подъёма, поворота, открытия наружу и внутрь. Устройства смогут корректно сообщать свой статус в любой экосистеме, что избавит от путаницы при получении оповещений «частично открыто» или «неизвестно».Для ухода за растениями в ближайшее время будут представлены датчики почвы, которые измеряют температуру и влажность и могут работать в паре с клапанами и системами орошения Matter для автоматического полива.В энергоблоке Matter 1.5 появились расширенные инструменты мониторинга: устройства получают данные о тарифах, цене электроэнергии и углеродных выбросах в реальном времени, чтобы точнее рассчитывать стоимость работы и воздействие на окружающую среду. Работать эта фича будет только в некоторых странах.Теперь ход за крупными производителями электроники, такими как Xiaomi. Ждём умные камеры и замки с поддержкой Matter.