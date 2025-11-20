Top.Mail.Ru

Представлен стандарт Matter 1.5. Он изменит умные дома навсегда

Фархад

Apple

Альянс стандартов связи, членом которого является Apple, сегодня представил Matter 1.5, новейшую версию кроссплатформенного стандарта для умного дома. Он включает в себя поддержку камер, замков и датчиков состояния почвы, а также обновлённые возможности управления энергопотреблением.

Matter 1.5 стал самым крупным обновлением за последнее время и впервые получил полноценную поддержку камер. Теперь производители могут выпускать устройства с потоковой передачей видео и звука через протокол WebRTC, с двусторонней связью, панорамированием, наклоном, зумом, зонами приватности и детекцией движения. Всё без отдельных API и кастомных интеграций в тот же HomeKit.

Кроме того, стандарт поддерживает встроенные в дверные замки камеры, уличные и комнатные камеры, модели с подсветкой и радионянями, а также девайс с проводными подключениями вроде PoE и Ethernet. Воспроизведение и хранение роликов остаётся на стороне производителя или платформы, а локальный и удалённый доступ реализуются из коробки.

В обновлённом стандарте Matter также изменилась логика управления «закрытиями» штор, занавесок, ворот и гаражных систем. Теперь появился единый стандарт для всех типов движений: раздвижения, подъёма, поворота, открытия наружу и внутрь. Устройства смогут корректно сообщать свой статус в любой экосистеме, что избавит от путаницы при получении оповещений «частично открыто» или «неизвестно».

Для ухода за растениями в ближайшее время будут представлены датчики почвы, которые измеряют температуру и влажность и могут работать в паре с клапанами и системами орошения Matter для автоматического полива.

В энергоблоке Matter 1.5 появились расширенные инструменты мониторинга: устройства получают данные о тарифах, цене электроэнергии и углеродных выбросах в реальном времени, чтобы точнее рассчитывать стоимость работы и воздействие на окружающую среду. Работать эта фича будет только в некоторых странах.

Теперь ход за крупными производителями электроники, такими как Xiaomi. Ждём умные камеры и замки с поддержкой Matter.
2
Источник:
MacRumors
