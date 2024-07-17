Представлен странный зонт Xiaomi. Не зарядил — ходи мокрый

Компания Xiaomi запустила краудфандинг умного зонта под брендом Youpin. Он удобен, но есть и странности.Зонтик получил название Risetime и главной его фишкой является инновационный электромотор для раскрытия и закрытия, который активируется касанием одной кнопки. Весь процесс занимает всего 2 секунды. Работает зонт от встроенного аккумулятора емкостью 280 мАч, что в теории должно обеспечить до 150 циклов открытия-закрытия. Работа в режиме ожидания составляет 180 дней. Ручка с электроникой защищена по стандарту IPX4, а по краю полотна проходит светоотражающая полоска.Еще одна полезная особенность: зонтик складывается таким образом, что мокрая наружная сторона оказывается внутри, а сухая внутренняя — снаружи. При этом есть и странность — если зонт разряжен, то воспользоваться им по назначению невозможно. Вручную его ни сложить, ни раскрыть. Получается, что неплохо бы иметь в комплект к «умному» зонтику также один обычный — на случай разряженного аккумулятора.Xiaomi Youpin Risetime будет продаваться за 129 юаней, что составляет около 1500 рублей.