Elden Ring

Студия FromSoftware представила шестиминутный трейлер Elden Ring. В обзорном ролике демонстрируется сюжетная завязка и подробности игрового процесса.

Также новый трейлер посвящен исследованию открытого мира и взаимодействию с игровыми персонажами. Напомним, Elden Ring выходит 25 февраля на ПК, Xbox и PS4/5.



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