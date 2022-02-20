Студия FromSoftware представила шестиминутный трейлер Elden Ring. В обзорном ролике демонстрируется сюжетная завязка и подробности игрового процесса.
Также новый трейлер посвящен исследованию открытого мира и взаимодействию с игровыми персонажами. Напомним, Elden Ring выходит 25 февраля на ПК, Xbox и PS4/5.
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Я так киберпанк взял, на старте такой мрак был по факту не возможно играть было)но из за сюжета не смог не пройти)вот ща из за последнего патча придется 4й раз проходить)кстати с the ascent такая же фигня)))
глаза же режет -_-
Я понимаю для десятилетней игры это было бы норм, а тут как то вся физика игры как то топорно выглядит для настоящего времени.