Представлен Xiaomi 15 Ultra — один из самых желанных флагманов 2025 года

Компания Xiaomi анонсировала в Китае выпуск флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra. Он получил значительные улучшения в сравнении с прошлогодней моделью и является сейчас самым топовым из всего ассортимента Xiaomi.
- Процессор Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830
- Экран LTPO AMOLED диагональю 6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 3200 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, защита стеклом Xiaomi Shield Glass 2.0, встроенный сканер отпечатков пальцев
- Оперативная память LPDDR5X объёмом 12 или 16 ГБ
- Накопитель UFS 4.0 объёмом 256, 512 или 1024 ГБ
- Камеры: 50 Мп, f/1,63 (главная), 50 Мп, f/1,8 (телевик), 50 Мп, f/2,2 (ультраширик), 200 Мп, f/2,6 (перископ); 32 Мп, f/2,0 (фронтальная)
- Связь: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, Dual nanoSIM, eSIM (глобальная версия), двусторонняя спутниковая связь (китайская версия)
- Аккумулятор 6000 мА·ч с 90-ваттной проводной, 80-ваттной беспроводной и 18-ваттной реверсивной зарядками
- Операционная система HyperOS 2.0 на базе Android 15 с ИИ-возможностями Hyper AI
В главной камере используется сенсор Sony LYT-900 с поддержкой оптической стабилизации изображения. Телевик — Sony IMX858 с 3-кратным оптическим зумом, оптическим стабилизатором и возможностью съёмки макро. Перископ обеспечивает оптическое приближение в 4,3 раза. В ширике стоит датчик Samsung ISOCELL JN5 с автофокусировкой. Смартфон способен записывать видео с разрешением до 8К, а в 4K можно снимать с частотой развёртки до 120 кадров в секунду.
Xiaomi 15 Ultra оформлен в стиле некоторых фотокамер Leica — такой же двухцветный дизайн задней панели. Бренд Leica выступил в качестве партнёра при разработке этой модели, предоставив оптику, настройку камер и несколько фирменных режимов съёмки. В продаже появятся версии смартфона в четырёх расцветках: чёрная, белая, чёрно-серая и серо-зелёная.
Маркетологи Xiaomi не упустили возможности сравнить новинку с конкурентом от Apple. По их данным, в требовательных играх под долгой нагрузкой Xiaomi 15 Ultra нагревается до 40,6 °C, тогда как iPhone 16 Pro Max на шесть с лишним градусов горячее.
Инженеры Xiaomi разработали специальный софт для синхронизации хранящихся на смартфоне данных с iPhone, iPad и Mac.
Покупателям предложат несколько аксессуаров: стилизованный под кожу чехол с ремешком для ношения смартфона как сумочки и чехол с насадкой, обладающей несколькими кнопками и регуляторами для более удобной съёмки фотографий и видео.
Продажи Xiaomi 15 Ultra в Китае начнутся в марте, а спустя несколько недель состоится презентация этой новинки для глобального рынка. Цены такие:
- 12 + 256 ГБ — 6499 юаней (примерно 78 тысяч рублей)
- 16 + 512 ГБ — 6999 юаней (примерно 84 тысячи рублей)
- 16 + 1024 ГБ — 7799 юаней (примерно 94 тысячи рублей)
- 16 + 1024 ГБ (Leica-версия) — 7999 юаней (примерно 96 тысяч рублей)
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