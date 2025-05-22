Представлен Xiaomi 15S Pro — первый смартфон на собственном чипе Xring O1







Китайский бренд Китайский бренд Xiaomi представил новый флагманский смартфон Xiaomi 15S Pro, который стал первым девайсом на процессоре собственной разработки Xring O1. Внешне он напоминает другие устройства серии Xiaomi 15, но по начинке существенно отличается. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Xiaomi 15S Pro оснащен изогнутым 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления LTPO 1–120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.За производительность отвечает чип Xring O1. Он построен на 3-нм процессе и содержит 19 млрд транзисторов. Внутри — десятиядерный ЦП с двумя суперядрами X925 на тактовой частоте 3,9 ГГц, а также 16-ядерный графический процессор Immortalis-G925. Также в смартфоне реализована система разделения пара и жидкости и паровая камера.Новинка работает под управлением HyperOS 2.0. На задней панели расположены три камеры по 50 Мп с объективами Leica Summilux. Камера поддерживает полнофокусное видео 8K и ночное видео в 4K с обработкой AI. Фронтальная камера — сенсор на 32 Мп с поддержкой съёмки видео 4K 60 кадров в секунду.Среди прочих особенностей Xiaomi 15S Pro — аккумулятор высокой плотности емкостью 6100 мАч с проводной зарядкой на 90 Вт и беспроводной до 50 Вт, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1 и инфракрасный пульт. Телефон также получил стереодинамики с Dolby Atmos, массив из четырех микрофонов и влагозащиту IP68.Пока Xiaomi 15S Pro доступен в Китае по цене 5499 юаней (~$760) за версию 16/512.